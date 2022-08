Le Big Bang Fest : du 12 au 14 août à Val-Morin

Festival de musique éclaté

Big Bang Fest 2022

Le Big Bang Fest est de retour les 12-13-14 août à Val-Morin! L’événement, présenté sur 3 jours, s’adresse à tous, petits et grands. Vous pourrez assister à des spectacles de musique d’artistes d’ici et d’ailleurs (en majorité gratuits) sur trois scènes au cœur du village, profiter le samedi de la zone familiale avec vos enfants où animation, tour d’escalade, bricolage et jeux seront de la partie, sans oublier la zone créative de murale collective, avec Frédérique Saint-Hilaire. Descendre la rivière du Nord en canot ou kayak pour voir le spectacle du dimanche sur le quai, assister à des créations d’œuvres d’art en direct par Philippe Malo et Sophie Stella Boivin, encourager les artisans locaux et les kiosques marchands grâce à un festival écoresponsable, goûter les saveurs de la région, vivre des expériences sonores uniques, le tout dans le décor enchanteur des Laurentides.

Programmation musicale

Vendredi 12 août

DJ Tamara Tadeo

Bran Van 3000

Samedi 13 août

Le Petit Monde de Flonflon

Déchets D’Œuvres

Sylvie

Marie Gold

Shauit

The Blaze Velluto Collection

DJS Matantes

Anonymus

Dimanche 14 août

Julie Doiron & Dany Placard

Antoine Corriveau

Pour info et achat de billets : www.bigbangfest.ca ou facebook.com/bigbangfest.ca

(MFL)