Les anecdotes de Phil Shaw

Des nouvelles de Phil Shaw, exclusivement dans Ski-se-Dit :

Ce qu’on demande à Phil en le croisant sur la 117 ou dans les rues de Sainte-Agathe, Val-David et Val-Morin :

Es-tu le p’tit-fils à Jack Rabbit?

T’en vas-tu aux Olympiques?

C’est quoi la cause?

C’est-tu ta fête?

Pourquoi tu fais ça?

Tu vas user tes skis à l’arrière!

Tu vas péter ta balloune!

Pour quel défi tu t’entraînes?

Où c’est que tu t’en vas avec tes skis?

As-tu hâte à l’hiver?

Es-tu parti sur une balloune?

As-tu perdu un pari?

Les ballounes, c’est-tu pour te rendre plus léger?

Es-tu le gars de Rosemère?

Et les rares fois où il répond, il dit :

J’men vais en Italie faire du ski!

Le mont Tremblant, c’est-tu par là?

Et lorsqu’il est déguisé en lutin, il dit : Le pôle Nord est-tu loin?

Phil ne compte plus le kilométrage qu’il parcourt en ski à roulettes. Ayant fait une bonne partie de l’Australie, le tour de la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l’Irlande du Nord et l’Irlande du Sud, île de Man, l’Europe du sud au nord (de l’Italie à la Norvège), le tour de la France, la traversée du Canada, le tour du Québec, il reste un passionné et l’exercice physique est devenu un mode de vie, une thérapie aussi!

Les rêves de Phil

Traverser le Canada de nouveau à 60 ans, à l’été 2027, mais au lieu des patins à roues alignées comme pour la traversée en 1995, ce serait en skis à roulettes tout terrain.

Aussi, fonder un club de ski à roulettes tout terrain et de ski de fond, pour partager sa passion et transmettre ses connaissances techniques.

Sans parler du fait qu’il rêve de poursuivre le plus longtemps possible sa participation aux courses de ski de fond du circuit Worldoppet en Europe et au Canada.

L’Halloween dans sa mire

Phil compte rassembler un groupe pour parader en sport à roulettes costumé pour la fin de semaine de l’Halloween, le 29 ou 30 octobre 2022 , dans les rues de Val-David et Val-Morin. Détails à venir en septembre.

Sportively,

Phil Shaw