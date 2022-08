L’été est là, pensons vacances!

Johann Plourde, Chroniqueuse Bières et Découvertes

Voici quelques nouveautés de bulles rafraîchissantes et colorées de la Microbrasserie Charlevoix qui influenceront peut-être votre prochaine destination soleil!

SOUR FRENCH KISS, 4,5 %

Une bière sure aux fruits qui ne laisse personne indifférent.

Bien que vous soyez réticents lorsque vient le moment de déguster ce type de bière, celle-ci est néanmoins fort agréable pour les yeux ainsi que pour le palais. De couleur brillante, ses reflets vont du rose foncé à pratiquement rouge et s’accompagnent d’une mousse légèrement rosée et joufflue! Ses bulles minuscules sont plutôt timides et pétillent tout en douceur. Son nez délicat dégage des arômes de petits fruits acidulés, d’agrumes et de céréales. Des notes de canneberge et de cassis bien présentes procurent, une fois en bouche, une sensation de frisson provoquant une légère crispation au niveau des muqueuses. Aucune amertume tranchante en fin de gorgée, c’est ce qui la rend si désaltérante et facile à consommer. Elle a son petit côté astringent intéressant sans trop d’intensité. En conclusion, c’est une bière « sûre » de plaire 🙂

Boire bien froide entre amis, sur une terrasse, avec une salade de fruits et fromage cottage.

WIPA PAMPLEMOUSSE, 5 %

Une bière IPA blanche à la Belge et aux notes prononcées de pamplemousse rose.

Celle-ci rejoint plusieurs palettes de goûts! Une bière qui à la base possède le velouté d’une bière blanche avec, en extra, la brise tropicale d’une IPA. Presque un deux pour un! Sa couleur est jaune paille, vive et opaque. Sa mousse blanche éclate de ses microbulles et forme un col crémeux et persistant. Au nez, ses arômes dévoilent des parfums légers de blé, d’agrumes, agréablement fruités, épicés et même un peu poivrés. En bouche, c’est désaltérant, frais, juteux! Cette bière possède une texture veloutée et certes un peu crémeuse. Dès la première gorgée, ses houblons enveloppent les papilles d’une grande fraîcheur qui s’équilibre avec son amertume. Des saveurs tropicales entremêlées de fruits de la passion décrivent franchement bien cette bière! Une finale doucement acidulée aux notes de pamplemousse rose se dépose en fin de bouche pour ainsi vous désaltérer en beauté. Boire entre 4 et 6° comme apéro, avec sushi ou morue grillée et échalotes françaises, beurre blanc et riz vapeur.

C’EST TOUJOURS L’ÉTÉ QUELQUE PART, 5,4 %

Les bières de style Saison, uniques et désormais remises au goût du jour, sont historiquement belges, acidulées et faibles en alcool. Donc, houblonnées, tropicales, festives et généreuses en saveurs. La couleur jaune comme l’ananas de cette bière partage le verre avec sa mousse blanche volumineuse et explose de parfums aromatiques dont un peu de noix de coco, des agrumes, des fruits tropicaux et de citron vert.

Sa texture est onctueuse et enveloppante. Agréablement faible en alcool pour une Indian Pale Ale, ici, aucun goût n’est négligé pour cette sensation franche et tranchante de l’amertume que l’on apprécie de ces types de bières. Et bien que ce soit une boisson aux bulles joyeuses qui étanche la soif lors de moments de grande chaleur, car n’oublions pas, c’est toujours l’été quelque part… elle dépose en bouche un rappel discret de l’orge et la douceur de l’avoine. Une finale veloutée, onctueuse et désaltérante simplement pour le bonheur de vos papilles assoiffées.

Servir entre 4 et 7°, chaise longue conseillée pour faciliter une dégustation relaxante… Brochettes de poulet BBQ sur laitue mixte, huile d’olive, quartiers d’orange sanguine et petits cubes de fromage crémeux.

C’est enfin l’été… à Charlevoix et quelque part près de chez vous!

Santé! Dégustez et partagez!