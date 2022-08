Tout en soi : le 6 août

Le 6 août de 10h à 19h : Exposition, ateliers vivants, atelier d’écriture d’une chanson, et un spectacle (III Thèmes), dont le fil conducteur est la mère, démonstration de savoir-faire artisanal, à l’européenne.

Dans la Zone ME WE ABC FLOW, Hans Bongers vous accueille avec un exposé spectacle interactif sur l’histoire des arts & des jeux de rue du monde, accompagné aux percussions par Zale Seck.

Exposition, ateliers vivants, atelier d’écriture d’une chanson avec l’auteur-compositeur-interprète Mathieu Mathieu (Le pêcheur de mots). Le tout suivi en début de soirée d’un spectacle, qui sera animé par Frédérick Habel (formule 5 à 7, goûter-partage et micro ouvert).

ESPACE Généreux Monptetit met à l’honneur une sélection d’œuvres de l’artiste peintre muraliste Guy Montpetit mettant en lumière son cheminement artistique et son implication sociale et professionnelle, d’hier à aujourd’hui. On y trouve également une sélection d’œuvres de l’artiste conceptuel Jean-Philippe Montpetit; une œuvre du dessinateur industriel Charles-Antoine Montpetit; une œuvre de l’artiste cinéaste Laurence-Amélie Montpetit; l’œuvre Un mobile de l’artiste égérie multidisciplinaire Danielle Généreux et plusieurs dessins d’enfants réalisés sur deux générations, le tout soigneusement orchestré par Danielle Généreux Montpetit.

Cette exposition aborde d’un angle personnel le « corpus Amore », tout en soulignant l’apport artistique des ateliers vivants* en joignant une sélection de chefs-d’œuvre. Ceux-ci seront exposés sous forme de reproductions, fruit de la réalisation des Compagnons du Devoir et du Tour de France, dont Didier Girard, ébéniste (accompagnement marqueterie Laurent Lobjoit, Adrien Bazire, Florant Brault); Harry Jupe, charpentier; et Thibault Buttier, ébéniste (ayant œuvré, entre autres, à l’atelier Didier Girard Ébéniste et séjourné au sein de la famille Généreux Girard Montpetit).

En complément, on vous invite à visiter le Centre d’exposition de Val-David, qui présente, du 25 juin au 5 septembre 2022 (tous les jours, entre 11 h et 17 h), La passion du bel ouvrage des Compagnons du Devoir, ainsi que Le cycle de la vie de Stefan Lesage, au 2495, rue de l’Église. http://www.culture.val-david.qc.ca/

En somme, l’événement Tout en soi souligne l’apport de la famille Généreux Girard Montpetit, incluant les familles d’affinités, à la dynamique culturelle de Val-David. L’aménagement judicieux de l’espace d’exposition permettra aux visiteurs de suivre l’esprit qui anime et fertilise la démarche artistique des petits comme des grands :

« Il faut semer et s’aimer. » – Laurence-Amélie Montpetit

Cette seconde édition laisse entrevoir que, dans les années à venir, nous pourrons poursuivre la recherche fondamentale et vous offrir une programmation singulière, sans cesse renouvelée et digne d’attention.