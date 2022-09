Des bières colorées qui annoncent une saison teintée!

Ski-se-boit :

Johann Plourde, Chroniqueuse Bières et Découvertes

Premièrement : 1984 Gose lime & poivre long à 4,5 %, de la BRASSERIE HARRICANA

La Gose est une bière atypique et d’origine allemande qui se prononce « Gôzeuh » au goût salé, acidulé avec une pointe d’épice. Mais comme les bières québécoises sont brassées de manière artisanale, plusieurs ingrédients ajoutés rendent celle-ci unique.

En dégustant cette bière élaborée avec orge, épeautre, avoine, sel de Guérande, poivre long d’Indonésie, lime et coriandre, vous constaterez qu’au nez, son sujet fera discuter tous les styles de palais!

Le sel de Guérande est le fruit d’un savoir-faire ancestral consistant notamment à séparer la fleur de sel de l’eau de mer. C’est le fruit délicat de l’océan, du soleil, du vent et des gestes traditionnels des paludiers (ouvriers des marais) et récolté à la main dans les marais salants depuis des millénaires.

Son nez est salé avec une brise de fraîcheur de mer, un parfum de lime bien présent, une bière particulièrement agréable à humer, car c’est différent!

De couleur dorée et limpide, sa mousse est formée de fines petites bulles plutôt fuyantes, son effervescence par contre est constante. Agitez quelques fois, cette bière contient aussi des effluves surets.

Certains pourraient la catégoriser de style Sour, ce qui n’est pas faut non plus.

En bouche, le sel et la lime s’équilibrent, ses saveurs acidulées sont prédominantes. Sans arrière-goût marquant, elle est légère, désaltérante avec un côté mordant et une finale saline. Une bière d’apéro pour un après-midi chaud.

Seconde découverte : SCARABÉE à 5 %, de la microbrasserie MABRASSERIE

Dans la catégorie des bières ambrées de type ale américaine, vous retrouverez des notes fortement houblonnées, mais sans attaque de grande amertume.

De couleur cuivrée, ses reflets brillants partagent des variantes colorées rougeâtres et orangées. Sa mousse beige est crémeuse, onctueuse, persistante et colle au rebord du verre avec une belle longévité. Amateurs de mousses généreuses, vous serez satisfaits!

Son nez est caramélisé, parfumé de petits fruits rouges, aromatique, avec des notes sapineuses discrètes, comme l’odeur qui se dégage d’une cocotte de sapin.

Ronde en bouche, elle possède une texture moelleuse, fruitée et fraîche, et on y retrouve un côté caramélisé agréable. Sa mousse est riche sans déposer de lourdeur au niveau des papilles. Belle douceur et sans amertume marquante, le tout se termine sur une finale légèrement boisée. Facile à boire, elle est une candidate intéressante pour passer à table avec un flétan poêlé au beurre blanc arrosé d’orange, ciboulette du jardin, salade Boston, fraises et concombre du Québec, fromage bocconcini et quelques filets d’huile d’olive. Laissez la saveur de la bière s’harmoniser avec votre repas, les poissons à chairs tendres créent d’excellents accords de saveurs avec la Scarabée.

Troisième bière dans une tout autre catégorie : BOURDAGES à 7,3 %, de la microbrasserie LE NAUFRAGEUR

Une bière aux bulles audacieuses! Une bière forte, car, oui, elle possède un taux d’alcool assez soutenu. Une bière élaborée avec les fraises du Québec, mais particulièrement brassée avec la lie de vin de fruits de la Ferme Bourdages de la Gaspésie. Vraiment, cette bière nous transporte ailleurs!

Une couleur rosée lumineuse partage le verre avec sa mousse blanchâtre qui forme un col généreux et s’appose au verre longtemps. Un nez généreux de fraises, des notes florales et de céréales grillées.

En bouche, elle a du caractère, un goût de fraise, mais sans le sucre, complexe, peu d’amertume, une finale sèche, désaltérante, sans lourdeur et se dépose en toute harmonie. Elle s’accorde bien avec les salades mixtes avec fruits, poulet grillé, fromage et fleurs comestibles.

Produits disponibles en épiceries spécialisées.

Santé!

NDLR Cet article paraît également dans le Journal des citoyens de Prévost.