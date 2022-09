ÉLECTIONS QUÉBEC 2022

NDLR – Voici en résumé le profil des principaux candidats dans la circonscription de Bertrand aux élections provinciales Québec 2022 du 3 octobre prochain.

D’autres renseignements pourraient être publiés sur le site du journal au cours du mois de septembre s’il y a lieu. L’ordre de présentation des candidats correspond à leur position dans le sondage Léger du 25 août 2022.

La circonscription de Bertrand comprend les municipalités suivantes : Chertsey (M), Entrelacs (M), Estérel (V), Ivry-sur-le-Lac (M), Lantier (M), Notre-Dame-de-la-Merci (M), Rawdon (M), Sainte-Adèle (V), Sainte-Agathe-des-Monts (V), Saint-Donat (M), Sainte-Lucie-des-Laurentides (M), Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (V), Val-David (VL), Val-des-Lacs (M) et Val-Morin (M). Elle comprend aussi la réserve indienne de Doncaster.



Coalition avenir Québec

Résidente de la circonscription de Bertrand depuis 47 ans, France-Élaine Duranceau détient un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en droit, option fiscalité, de HEC Montréal. CPA, elle est experte dans les secteurs de l’immobilier, de la comptabilité et de la fiscalité. Elle évolue depuis plus de 20 ans au sein de diverses sociétés d’envergure. Elle était jusqu’à récemment vice-présidente chez Cushman & Wakefield, une des trois plus importantes sociétés mondiales qui se spécialise dans l’immobilier.

Parti libéral

Stratège reconnu, André G. Nadeau est un homme d’affaires qui a été maire de la ville d’Estérel, conseiller de l’agglomération de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson-Estérel et membre du conseil de la MRC des Pays-d’en-Haut. Résident permanent de Bertrand, il est passionné par la gouvernance et la saine gestion du Québec. Il a été vice-président exécutif et chef de la direction stratégique chez Groupe CGI.

Québec solidaire

Résidente de Sainte-Adèle et mère de deux jeunes enfants, Julie Francœur est titulaire d’un baccalauréat en science politique et développement international de l’Université McGill et d’un MBA de l’Université IAE de Buenos Aires. Elle a près de 20 ans de carrière en développement durable, tant à l’international qu’au Québec. Elle a commencé sa carrière chez Équiterre et a toujours travaillé pour la justice sociale et la protection environnementale.

Parti conservateur du Québec

Philippe Meloni est chef d’entreprise depuis plus de 30 ans et fondateur de la plateforme de remue-méninge en ligne Innodirect. Autodidacte, il travaille dans le domaine de l’informatique, avec une spécialisation dans l’intelligence collective. Il souhaite diminuer la réglementation pour faciliter la vie de ceux qui veulent lancer une entreprise.

Parti québécois

Résident de Saint-Donat, Guillaume Freire a obtenu une maîtrise en affaires publiques à l’Université de Montréal. Il s’engage pour l’indépendance et la justice sociale comme militant dès 2011, puis comme attaché politique en 2015 auprès du député de Joliette pour le Bloc Québécois. Sportif et amateur de plein air, l’homme de 30 ans est en outre impliqué dans de nombreux organismes sociaux de la région.

Parti vert du Québec

Résidente de Sainte-Adèle, Karine Steinberger est diplômée en design de mode du cégep Marie-Victorin, à Montréal. Elle a travaillé durant 12 ans comme costumière au Cirque du Soleil. Elle a choisi de représenter le Parti vert du Québec, puisqu’il s’agissait du seul parti politique qui rejoint la quasi-totalité de ses valeurs en matière d’environnement et d’écologie. Autres activités : la microagriculture et la guérison à l’aide des plantes.