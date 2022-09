Immobilier : L’eau potable!

Lorraine Hamel

Lorsque vous avez l’eau de la ville chez vous, vous ne vous souciez pas de sa qualité. On ouvre le robinet sans même y penser. Les villes doivent se conformer aux règlements du ministère de l’Environnement pour offrir aux citoyens de l’eau potable. Les propriétaires d’aqueduc privé sont aussi soumis aux mêmes règles et ils font souvent parvenir le test aux utilisateurs, une fois par année.

Qu’arrive-t-il lorsque la propriété a un puits artésien ou un puits de surface? Il n’y a pas de règlements qui obligent le propriétaire à donner un rapport sur la qualité de son eau à qui que ce soit. Cependant, il est recommandé de faire tester son eau au minimum une à deux fois par année par un laboratoire certifié, simplement par souci de santé pour les habitants.

Parce que le puits est sous terre, on s’imagine que l’eau est toujours bonne à cause de sa couleur ou de son goût. Or, les coliformes (bactéries) n’ont souvent ni odeur, ni couleur, ni goût.

Souvent, les propriétaires réalisent que l’eau est non conforme ou non potable lors de la mise en vente de leur propriété. Lorsque je rencontre les vendeurs et que je demande depuis combien de temps ils ont fait tester l’eau, dans 98 % des cas, la réponse est : « Goûte à mon eau, elle est super bonne, ça fait 12 ans ou 22 ans qu’on la boit et personne n’est malade. » Je ne goûte pas l’eau non testée!

Mes clients acheteurs sont en transaction pour une propriété avec puits artésien. Un test d’eau est exigé, et mes acheteurs vont porter la bouteille chez H2 Lab, à Sainte-Agathe. Le test revient avec mention « Non conforme, non potable ». La banque refuse de financer. Heureusement, il y a une solution et des étapes à suivre. Le vendeur fait alors appel à la compagnie H2O pour trouver la source du problème (si possible) et procéder au nettoyage du puits. Après quelques jours, on refait un test d’eau, on installe une lampe UV appropriée avec filtre et un dernier test est fait pour s’assurer de la conformité de la qualité. Les nouveaux propriétaires reçoivent le financement et, surtout, de l’eau potable pour la santé de la famille. Les frais relèvent du vendeur, car c’est sa responsabilité. La transaction a été retardée d’un mois dans ce cas-ci. Mes acheteurs ont emménagé par la suite, et ils sont heureux et en santé!