Le CSSL propriétaire du terrain pour la nouvelle école de Val-David

Le Centre de services scolaire des Laurentides est maintenant propriétaire du terrain qui sera dédié à la construction d’une nouvelle école primaire à Val-David

Val-David, 16 septembre 2022 – Ce jeudi 15 septembre, Mme Dominique Forget, mairesse de la Municipalité de Val-David a procédé à la signature de l’acte notarié officialisant l’acquisition du lot 6 485 470 par le Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL), qui permettra la construction de la nouvelle école primaire à Val-David.

Rappelons que le ministère de l’Éducation a octroyé un financement de près de 30 M$ pour la construction d’une école de 24 classes sur le territoire de Val-David afin de répondre aux besoins actuels et futurs des familles du village.

« C’est un pas de plus vers la concrétisation de ce beau projet! Une école dans un village, c’est la promesse de renouveau, de continuité, de complicité, de liens tissés serrés et de vitalité générationnelle, culturelle, économique. Une école dans un village, c’est la vie! » a exprimé la mairesse, Dominique Forget.

« La qualité de l’environnement scolaire joue beaucoup sur le climat à l’école et sur les perspectives de réussite des élèves. Nous sommes confiants que ce projet répondra aux plus hauts standards et contribuera à l’épanouissement des enfants de la région », conclut M. Sébastien Tardif, directeur général du Centre de services scolaire des Laurentides.

__________

Source : Communiqué, Municipalité de Val-David