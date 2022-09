Santé et beauté : Les sérums, des alliés essentiels

Marlène Gosselin

Indispensable de notre routine beauté, le sérum traite notre épiderme en profondeur et multiplie les bienfaits de notre crème. Précisions sur ce soin visage tout indiqué pour tous les types de peaux au retour des vacances estivales!

Les gestes au quotidien

Dans notre routine beauté, le sérum est notre meilleur allié, car ce produit pénètre le plus en profondeur grâce à son petit poids moléculaire. Appliqué après le nettoyage et avant la crème de jour ou de soir, ce soin ciblé à la texture fluide est un concentré d’actifs et qui vient multiplier les effets de nos crèmes de jour et de nuit.

Comment choisir le bon produit?

Premièrement, il faut bien cibler son besoin : comment je sens ma peau? Est-ce qu’elle tiraille, manque d’élasticité, présente des rougeurs ou des boutons? Idéalement, une analyse de peau chez une professionnelle de la santé et de la beauté de la peau permettra de choisir le bon produit. Notez également que les besoins de la peau varient selon l’âge, les saisons et notre état de santé. Dans la vingtaine, on choisit un sérum pour combattre la déshydratation de la peau occasionnée par un été fabuleux durant lequel on a abusé du soleil, de l’eau chlorée, de la climatisation. Les trentenaires optent pour un sérum anti-ridules et hydratant qui sert à préserver la luminosité et l’éclat du teint, même en grande période de stress. À 40 ans, on arrête son choix sur un sérum spécifique pour les taches pigmentaires, les pores dilatés et la perte d’élasticité. Après 50 ans, on recherche un effet lifting, des sérums qui raffermissent l’ovale du visage et atténuent les rides d’expression. La durée d’utilisation d’un sérum varie également selon les besoins et l’âge de la peau.

Voici les principaux actifs des sérums ainsi que leurs bienfaits :

-Acide hyaluronique

L’acide hyaluronique est naturellement présent dans le corps. On le compare souvent à une éponge puisqu’il peut absorber 1000 fois son poids en eau. Il permet donc à la peau de rester bien hydratée, mais également d’être bien « rebondie » plutôt que creusée, et d’avoir un air en santé, éclatant.

-Vitamine C

C’est un antioxydant puissant : elle permet donc de contrer les effets des radicaux libres et de la pollution sur la peau. La vitamine C éclaircit également les taches pigmentaires et donne de l’éclat au visage. Les sérums à la vitamine C doivent impérativement être constitués de vitamine C pure (acide L-ascorbique) pour être efficaces, sinon ils s’oxydent et perdent toutes leurs propriétés.

-Acide salicylique

C’est un élément organique issu des végétaux. Son application topique à travers l’utilisation d’un sérum permet de traiter les peaux grasses à tendance acnéique. En effet, elle agit au niveau du derme pour réguler la prolifération de bactéries à l’origine de la formation de boutons. Enfin, son action exfoliante mêlée à des vertus anti-inflammatoires lui permet d’être tolérée par tous les types de peaux pour réduire les pores dilatés tout en régulant les imperfections.

Il existe une panoplie d’autres actifs intéressants, j’y reviendrai lors d’un prochain article.

Bon automne!

