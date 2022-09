Studio Daphnée : Coiffure en beauté

Entrevue : Suzanne Lapointe

Texte : Michel-Pierre Sarrazin

Sa mère était coiffeuse, et c’est un peu en son honneur, comme elle le dit, « que le Studio Daph évoluera[1] ». Mais Daphnée, qui a perdu cette maman qu’elle aimait tant en 2020, aurait pu être mannequin (« non, dit-elle, ce n’était pas mon monde »), alors, elle choisira de devenir coiffeuse. Un métier qui demande beaucoup de qualités humaines. Comme de l’empathie, de la patience, de la technique, des connaissances précises, un engagement pour la nature (le studio est certifié Green Circle[2]) et le désir de créer, pour chaque tête, une zone de confort qui ne manque pas de panache. Elle-même ne manque ni de style ni de personnalité. Non plus d’enthousiasme pour la coloration, une tendance plus vive que jamais aujourd’hui.

Daphnée a donc laissé de côté, à 23 ans, des études en soins infirmiers et un DEP de technicienne en pharmacie pour partir, cheveux au vent, à la découverte de sa vraie passion : la beauté.

Celle qui commence avec de beaux cheveux bien coupés. Bien sûr, toute petite, elle a appris le métier en coiffant des poupées aux côtés de sa maman dans un studio à Saint-Sauveur, mais depuis, sa feuille de route s’est considérablement étoffée. Elle passe aussi par Saint-Sauveur, puis Mont-Tremblant, et cela lui a permis de prendre de l’expérience et, surtout, de récolter une clientèle qui l’adore et la suit maintenant jusqu’ici, à Val-David.

Guidée par une étude de marché, et dirons-nous un certain penchant pour l’atmosphère si particulière de notre joyeux village, Daphnée a loué il y a quelques mois un beau local bien éclairé et bien aéré, au 1337, rue de La Sapinière. Son studio lui ressemble : joli, soigné, calme et propice à la détente. On y fait déjà des coiffures resplendissantes, on y fera bientôt les ongles et, qui sait, on y inventera peut-être de nouvelles couleurs pour mettre en valeur une clientèle éclectique et certainement sous le charme.

_____________

[1] Voir www.lestudiodaph.ca

[2] Les studios membres de Green Circle, soit Salon Certifié Durable, s’engagent à récupérer les « déchets de la beauté » (cheveux, aluminium, tubes, colorants, etc.) et à participer à leur recyclage, afin de contribuer directement à la lutte contre les changements climatiques.