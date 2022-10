Vous aimez chanter?

Musique :

Louis Babin

Compositeur, Directeur musical et artistique,

Ô Chœur du Nord, Les Chanteurs de la Place Bourget, Chœur Tremblant

Précisions sur Sure On This Shining Night

Plusieurs sujets me viennent en tête pour cette chronique. En premier lieu, je dois rectifier une information sur la version de Sure On This Shining Night qui était le sujet de mon dernier article. Alors que Ô Chœur du Nord présentera le texte sur une musique de Samuel Barber (1910-1955), Chœur Tremblant présentera plutôt celle du compositeur américain d’origine danoise Morten Lauridsen (né en 1943). Je vous invite à visionner cette version à l’adresse suivante : https://youtu.be/ZnmjP_wAAEM. Le Nordic Choir du Luther College en Iowa est sous la direction d’Allen Hightower.

Pour les amateurs de Queen

Pour les mélomanes aventureux et les musiciens professionnels qui ont été touchés par le Bohemian Rhapsody, j’ai une petite suggestion : Rick Beato (né en 1962), auteur-compositeur, technicien de son et réalisateur américain, propose sur son site YouTube une analyse poussée enrichie d’une entrevue avec le guitariste de Queen Bryan May (né en 1943).

La saison des auditions

C’est bientôt la reprise des activités des ensembles vocaux. Qui dit reprise dit aussi audition! Quels sont les éléments qui entrent en jeu pour être dans un groupe vocal? Bien sûr, une voix juste et un joli timbre de voix. Les exigences vont de pair avec le type de chœur : professionnel, amateur, de chambre, d’opéra, de concert, de music-hall, folklorique et autres. Ainsi un chœur professionnel demandera aux candidats de faire de la lecture à vue, en plus de demander quelques extraits qui auront été déterminés à l’avance. Pour les chœurs amateurs, les demandes sont moins spécifiques, mais la justesse demeure primordiale. L’engagement personnel, l’ouverture vers les autres cultures et langues, le goût d’apprendre et de se dépasser font partie de l’arsenal du choriste. Il est important de réaliser que peu de choristes lisent une partition musicale au moment de se joindre à un chœur. Il est encore plus rare qu’ils puissent solfier à vue une pièce que l’on placerait sur leur lutrin. Et pourtant, le résultat est toujours impressionnant. Cela se réalise grâce à un travail appliqué fait à la maison de manière efficace et quotidienne. L’engagement de chacun des choristes est le secret d’un concert réussi. Petit conseil aux nouveaux choristes qui en seront à leur première expérience. D’entendre toutes ces voix nous envelopper lors de la première répétition donne le vertige. Une réaction normale est de s’interroger sur nos capacités à suivre le groupe. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Tous les choristes sont passés par là! Les chœurs sont très au courant de cette situation et mettent en place les outils d’apprentissage comme des enregistrements (fichiers audio MP3) pour chaque pupitre (soprano, alto, ténor et basse) qui permettent aux choristes de travailler à la maison. Allez, courage! et bonne saison chorale.