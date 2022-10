Clinique juridique téléphonique gratuite les 22-23 octobre

39e édition de la Clinique juridique téléphonique

Le JBM se mobilise pour la population québécoise

La Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) est de retour pour une 39e édition. Les 22 et 23 octobre prochains, de 9 h à 16 h, les citoyen.ne.s pourront recevoir des conseils juridiques gratuits donnés au téléphone par des avocat.e.s et des notaires bénévoles. Ce service sans frais destiné à la population québécoise est mis en place par le JBM, en partenariat avec le Barreau du Québec et le CAIJ.

L’accessibilité à la justice au coeur de notre action

Avec la prestation de conseils juridiques gratuits, cette clinique répond à l’une des deux missions fondamentales du JBM, soit l’accessibilité à la justice. Le passage dans le milieu de la justice peut parfois être source de plusieurs questionnements et il est primordial d’offrir des activités qui permettent à la population de s’informer et de connaitre ses droits, et ce, gratuitement. De nombreuses initiatives existent déjà pour aider les justiciables à trouver des réponses à leurs questions juridiques, et le JBM est fier d’apporter sa contribution avec sa Clinique.

Un service juridique gratuit attendu par la population

Ce rendez-vous bien établi trouve chaque année son public : plus de 4 000 appels de citoyen.ne.s ont été reçus et traités l’an dernier dans le cadre de cette initiative. Les questions les plus fréquemment formulées concernent la famille, le bon voisinage, la consommation de biens, le travail et la gestion des successions. Instigateur du projet, le JBM offre ce service deux fois par année depuis 2018, avec le soutien de plus d’une centaine d’avocates et avocats bénévoles et la collaboration du Jeune Barreau de Québec (JBQ) et de l’Association des Jeunes Barreaux de Région (AJBR).