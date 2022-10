La Boutique Les Abeilles en fête : 10 ans au service des personnes dans le besoin

De chez nous :

La Boutique Les Abeilles de Val-David a célébré son dixième anniversaire d’existence le 28 août dernier. Pour l’occasion, un 5 à 7 a été organisé à la salle communautaire de Val-David. L’événement a pris la forme de retrouvailles pour une cinquantaine de bénévoles qui y ont œuvré pendant ces dix ans. L’atmosphère était à la fête : accueil chaleureux à l’entrée, musicienne présente, décors intérieurs d’artisans étudiants, colorés et éclatants, tables des convives chaudement montées et présentation en continu d’un diaporama remémorant plusieurs faits tout aussi cocasses que précieux. L’événement fut ponctué de plusieurs séances de tirage, grâce à nos généreux commanditaires qui ont offert des cadeaux en guise de prix de présence. La Boutique tient à les remercier chaleureusement*. À la clôture de la soirée, la narration d’un récit poétique sur l’évolution de la Boutique fut grandement appréciée.

Comme plusieurs le savent déjà, la Boutique, installée au sous-sol de l’église de Val-David, est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui s’occupe de recueillir des dons d’articles usagés tels que vêtements, vaisselle, jouets, livres et autres menus articles. Une vingtaine de bénévoles s’activent ensuite à trier, étiqueter et placer cette marchandise dans le but de la revendre à bas prix. L’argent ainsi amassé est redistribué dans la communauté à des organismes ou groupes communautaires de Val-David et des localités avoisinantes qui apportent de l’aide de première ligne; tels sont les comptoirs alimentaires, les cantines populaires, les refuges pour femmes violentées.

C’est grâce à l’engagement et à la générosité de nos fidèles bénévoles pendant toutes ces années que la Boutique a pu poursuivre sa mission de venir en aide de manière concrète aux démunis, aux gens dans le besoin, aux marginaux, aux personnes seules. Après avoir passé des moments difficiles lors des débuts de la pandémie, la Boutique est plus que jamais intégrée au village, faisant partie intégrante de son tissu social. Ainsi accueille-t-elle, au besoin, des personnes sans le sou en quête de vêtements chauds. Les résidents du village et nos visiteurs y trouvent également leur compte, puisque tous les items vendus le sont à des prix modiques. La Boutique, en plus de lutter contre la pauvreté, contribue à réduire le gaspillage, la surconsommation et à protéger l’environnement en diminuant la quantité de rebuts.

L’intérieur de la Boutique inspire de la fraîcheur à quiconque y séjourne, odeur agréable et propreté toujours au rendez-vous. La Boutique, au fil des ans, est devenue un lieu où les gens reviennent sans cesse, parfois hebdomadairement, pour y trouver des objets loufoques ou précieux, pour y compléter leur garde-robe, pour y rencontrer des gens sympathiques et accueillants, tels les bénévoles et les clients eux(elles)-mêmes.

Un jour, peut-être, la Boutique puisse-t-elle aspirer à devenir un attrait touristique incontournable à Val-David. Venez nous rencontrer tous les samedis entre 10 h et 14 h.

La Boutique Les Abeilles

*L’Amie Taine, À l’Abordage, Au Petit Poucet, BMR, Bourassa, Canadian Tire, Cinéma Pine, Clef des Champs, Coiffure Rita, Cœur de Provence, En Faim Chez Nous, IGA, Julie Coiffure, la Ferme aux petits oignons, la Ferme aux Mille Cailloux, La Jardinière, Le Troupeau Bénit, Lissa Guibault (massothérapeute), Le Théâtre du Marais, Sentier des cimes Laurentides, Marché Gariépy, Mazda auto, Marché Val-Morin, Miel de la Garde, Le Ravito Café-Ste Lucie, Restaurant Niko’s, Rouge Pin, Tim Hortons, Tina huile, Val-Mode.

Un merci spécial pour son aide financière à la députée de Bertrand, madame Nadine Girault, et au journal Ski-se-Dit pour cette publication.