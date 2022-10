Les portes ouvertes au collégial

Ski s’étudie :

Afin d’aider les nouveaux élèves, Ski-se-Dit publie, en collaboration avec le Centre collégial de Mont-Tremblant, une chronique régulière d’information générale. Ce mois-ci, les portes ouvertes : une excellente façon d’obtenir des informations intéressantes pour valider son choix au collégial.

Ariane Grenier-Paquette

Aide pédagogique individuelle

Au collégial, l’automne est la saison des portes ouvertes. Bientôt, les différents cégeps ouvriront leur établissement aux futurs personnes étudiantes pour leur permettre de découvrir les lieux et d’échanger avec les personnes-ressources. Étant donné que le système d’admission au collégial permet au futur étudiant de ne faire qu’un seul choix de programme, dans un seul cégep par service régional d’admission, les portes ouvertes sont une excellente occasion de valider un intérêt pour un programme d’études en particulier.

Lors de ces événements, des enseignants et des étudiants sont généralement disponibles sur place pour présenter les différents programmes offerts et répondre à l’ensemble des questions des jeunes et de leurs parents. C’est un moment privilégié pour obtenir davantage d’information sur les disciplines qui seront vues, les spécificités des programmes d’études, les approches pédagogiques favorisées et les projets particuliers proposés. Sur le plan de l’admission, des aides pédagogiques individuels sont habituellement présents pour parler de cheminement, de contingentement et de conditions d’admission pour les programmes visés. Les professionnels de l’orientation sont également disponibles pour aiguiller les jeunes sur les programmes alternatifs ou connexes et sur les perspectives scolaires et professionnelles des différents programmes.

Les portes ouvertes des cégeps sont également une précieuse occasion de découvrir un nouveau milieu de vie. Des visites guidées sont généralement organisées pour découvrir les salles de classe, les installations et les différents équipements. Comme le cégep est plus qu’un lieu d’étude, le futur étudiant sera intéressé à en apprendre davantage sur la vie étudiante, les comités existants, les équipes sportives et les activités parascolaires offertes. D’un point de vue plus technique, il est important de s’informer au sujet des moyens de transport disponibles, de l’accès aux stationnements, du logement et même des différents programmes de bourses offerts avant de déposer sa demande d’admission.

Afin d’aller plus loin dans cette expérience, vous pouvez accompagner votre enfant dans sa réflexion quant à cette prise de décision. Soyez à l’écoute de ses aspirations et ses craintes. Aidez-le à identifier les éléments qui sont importants pour lui et qu’il doit prendre en considération dans sa décision. Intéressez-vous à sa manière d’aborder son questionnement; est-il consciencieux et méthodique dans son analyse comparative ou se base-t-il sur son instinct et son ressenti? Les deux stratégies sont valides, mais il est intéressant de lui rappeler comment il préfère opérer face à un questionnement. Il s’agit probablement d’une des premières décisions pleinement autonomes qu’il fera. Avoir accès à une diversité d’informations sur les différentes options offertes aide à faire un choix éclairé.

Les portes ouvertes permettent d’obtenir une panoplie d’informations intéressantes pour valider son choix au collégial. C’est également une étape importante dans la préparation à la transition secondaire- collégial. Il est à noter que les portes ouvertes du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Tremblant auront lieu respectivement les 2 et 3 novembre prochain. Tous les détails sont disponibles sur le site internet : www.cstj.qc.ca/portes-ouvertes/. Au plaisir de vous y retrouver et surtout, bonne exploration!