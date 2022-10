Retour de la brigade des neiges

Bilan de la saison hiver 2021

Inscription des aînés pour l’hiver 2022

La Municipalité de Val-David et le Carrefour jeunesse-emploi Laurentides (CJEL) sont à préparer la deuxième saison de la brigade des neiges. La brigade est composée de jeunes de Val-David qui exécutent le déneigement des balcons, escaliers et chemins d’accès à la voie publique des maisons d’aînés qui n’ont pas la capacité d’exécuter ces travaux.

Bilan de la saison 2021

Le projet pilote de la brigade des neiges de l’hiver 2021 a démontré un intérêt à ce service de la part des aînés et une réelle motivation des jeunes à participer à l’aventure. D’un côté comme de l’autre, les participants ont aimé l’expérience et exprimé leur intérêt à s’inscrire à la saison 2022. Plus de 10 aînés/jeunes ont participé, ce qui a mené à une douzaine de sorties les jours de grande neige.

Inscriptions en vue de la saison 2022

Les aînés intéressés par les services de la brigade des neiges peuvent s’inscrire auprès du Secrétariat du service des loisirs et culture de la municipalité au 819 324-5678, poste 4228. Quant aux jeunes , ils pourront signifier leur intérêt auprès du CJEL au 819 321-1774, poste 230.

Il est conseillé d’effectuer son inscription le plus tôt possible afin d’arrimer un jeune de votre secteur et de préparer les itinéraires de déneigement.

Informations de base du projet

Le projet s’adresse aux aînés qui demeurent à la maison et qui n’ont pas la capacité de faire eux-mêmes le déneigement;

Le bénévole du CJEL effectue uniquement le déneigement des balcons, escaliers ainsi que le chemin qui donne accès à la voie publique;

Les aînés peuvent anticiper un nombre approximatif de 10 déneigements au cours de l’hiver;

L’équipe de la brigade des neiges se met en branle suivant une chute de neige de plus de 8 cm;

Le déneigement s’effectue selon la disponibilité des bénévoles au cours des 48 heures suivant une tempête de neige.

Critères de sélection des aînés

Afin de former un groupe d’aînés intéressés par le projet, le comité de sélection procédera à la sélection des ménages qui constitueront la programmation de la brigade des neiges pour l’hiver 2022. La sélection des individus se fera selon les critères suivants :