Santé et beauté : Guide de conservation des produits cosmétiques

On a toutes un tiroir où se trouvent des cosmétiques inutilisés depuis un certain temps. C’est le moment de faire un grand ménage, car les produits de beauté périmés peuvent contenir des champignons et bactéries qui ont un grand risque de contamination sur votre peau : allergie, éruptions, irritations et conjonctivites. Voici mes recommandations :

Surveillez les dates de péremption : Elles traduisent la date limite d’utilisation du produit cosmétique et assurent ainsi aux consommateurs une indication très précieuse. On les trouve à la fois sur l’emballage primaire (tubes, flacons…), mais aussi sur l’emballage secondaire (carton extérieur).

Je range mes cosmétiques où? Comme l’humidité favorise la prolifération des bactéries, évitez de ranger les produits cosmétiques dans la salle de bain. Mieux vaut privilégier les crèmes en tube plutôt qu’en pot pour limiter le contact du produit avec l’air et les germes. Si on utilise de la crème en pot, on évite d’y tremper les doigts en utilisant plutôt sur une petite spatule (nettoyée après chaque utilisation).

Quels sont les signes à surveiller?

La couleur : un produit qui affiche une couleur plus foncée qu’à l’origine est un produit qui s’est probablement oxydé. Ce n’est jamais bon signe…

La texture : on vérifie que le produit est bien homogène et qu’il n’a pas subi de déphasage, c’est-à-dire que la phase huileuse et la phase aqueuse ne sont pas séparées.

Le parfum : quand on passe d’une odeur très plaisante à une odeur franchement désagréable, soit amère, soit âcre, le produit est périmé.

Mascara et ligneur pour les yeux

Leur durée de conservation est d’environ trois mois. Les yeux sont très sensibles!

Crayon pour les yeux

Le crayon pour les yeux devrait être jeté au bout d’un an. On recommande aussi d’essuyer sa mine dans un mouchoir avant chaque utilisation.

Fond de teint et crème teintée

Ils ne devraient généralement pas être conservés plus d’un an après ouverture.

Rouge à lèvres

En moyenne, sa durée de vie est de 15 mois. Mais dans des conditions optimales, à l’abri de la chaleur, on peut le conserver pendant deux ans. Au-delà de cette période, il se pourrait qu’il dégage une odeur rance et qu’il soit plus difficile à appliquer.

Fards à paupières et à joues

Même si ce sont des poudres, leur durée de vie est de 18 à 24 mois. Assurez-vous de nettoyer vos pinceaux fréquemment pour éviter des éruptions cutanées.

Écran solaire

L’écran solaire doit être utilisé de préférence dans les douze mois suivant l’ouverture.

Nettoyants pour la peau

Un an maximum pour les gels, laits et savons nettoyants.

Soins hydratants et sérums

Les soins hydratants se conservent de 6 à 12 mois après ouverture. Une fois le contenant ouvert, il est important de noter la date d’ouverture, car la mémoire est une faculté qui oublie!

Il est important de suivre les recommandations d’utilisation qu’une professionnelle de la beauté et de la santé de la peau vous suggère. Il vaut mieux acheter de moins grandes quantités de produits pour éviter le gaspillage.

Achetons moins, achetons mieux!

____________

