Solidarité et générosité des Chefs à la rescousse

Solidarité et générosité des Chefs à la rescousse

L’OBNL Chefs à la rescousse (CALR) a vu le jour en pleine pandémie, en 2020. Il s’agit d’une initiative d’entraide alimentaire mise sur pied par des entrepreneurs et des citoyens de la région des Laurentides. Chefs, épiciers et bénévoles mettent ainsi à la disposition des personnes dans le besoin des plats bien préparés, sains et équilibrés, à des prix modiques.

Les récentes pressions inflationnistes ont poussé le conseil d’administration, présidé depuis mars dernier par Mme Diane Beaudry, CPA, IAS-A, dont l’expertise en haute finance au Québec n’est plus à démontrer, à imaginer des conditions durables pour cette initiative toujours soutenue par de généreux bienfaiteurs. En s’alliant à La Samaritaine, CALR participera à la construction d’un bâtiment, investissement majeur dans la région, pour optimiser ses cuisines et faire profiter de son service au plus grand nombre.

Selon Pierre Boucher, président du conseil d’administration de La Samaritaine, « ce grand projet, porté par Chefs à la rescousse, apportera un souffle nouveau aux efforts de La Samaritaine. En travaillant main dans la main, nous serons en mesure de mieux soutenir les personnes dans le besoin, dont le nombre et la précarité ne cessent d’augmenter ».

Infos :

Plateforme Gofundme : https://www.gofundme.com/f/bxca4y-chefs-a-la-rescousse

Site web: https://chefsalarescousse.com/

Facebook : https://www.facebook.com/chefsalarescousse/