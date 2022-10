Territoires des Amériques : gagnant du prix du jury

Le Dome Fest West est un festival qui présente différents prix et des conférences sur les films immersifs. Il a eu lieu du 6 au 9 octobre à Coast Mesa, non loin de Los Angeles, en Californie. C’est le campus de l’Orange Coast College qui a reçu le festival, dans son grand planétarium, devant les juges Carolyn Collins Petersen, Monica Bolles, Brianna Amore, toutes trois professionnelles du milieu.

Et c’est à cette occasion que le film Territoires des Amériques (en anglais Lands of the Americas), dirigé par Patrick Bossé et portant sur l’œuvre de René Derouin, a remporté le Sphere of Light Award, soit le prix du jury.

L’artiste multidisciplinaire René Derouin a célébré en 2016 son 80e anniversaire et 60 ans de pratique artistique. Ces deux événements ont servi de prétexte pour présenter la richesse de son travail et ses apprentissages grâce à un magnifique film immersif. Se présentant sous la forme d’un road movie, la trame du film s’articule autour des créations de Derouin par rapport aux lieux clés de son parcours : sa vie sur sa terre natale au Québec, ses allers et retours vers sa terre d’accueil au Mexique, ses exils à travers le monde, y compris au Japon, mais surtout en Amérique, avec une traversée des États-Unis et un passage dans le Grand Nord. À mi-chemin entre le film artistique et le documentaire expérimental, Territoires des Amériques (direction, Patrick Bossé; production, Pascal Pelletier) est d’abord et avant tout une expérience artistique immersive au cœur même du travail et des réflexions de René Derouin, grâce à la combinaison de l’animation graphique et du tournage sur le terrain.

http://www.renederouin.com/wp/

https://www.domefestwest.com/