Voici une partie de l’équipe du Ski-se-Dit

Un journal, c’est d’abord des gens.

Des gens, chez nous, qui aiment que soit racontée la vie que nous menons, dans nos montagnes. Une belle histoire que Ski-se-Dit raconte tous les mois en format tabloïd depuis bientôt cinquante ans. Et qu’on peut lire où qu’on soit sur la planète, sur www.ski-se-dit.info ou encore sur le site de la BAnQ. Parmi nos nombreux collaborateurs, en voici quelques-uns réunis pour un cocktail amical ces jours derniers.

De g. à dr. : Gilles Matte, poète, performeur, auteur; Yves Nantel, chroniqueur environnement; Louise Duhamel, chroniqueure cuisine; Julie Leblanc, concessionnaire Huyndai, membre du Conseil d’administration; Paul Carle, historien; Lorraine Hamel, chroniqueure immobilier; Nicole Davidson, ex-mairesse de Val-David et chroniqueure à Sainte-Adèle; Lise Nantel, une amie du journal; Isabelle Monette, représentante des ventes au journal; Michel-Pierre Sarrazin, rédacteur en chef et éditeur, depuis 19 ans; Raymond Cardinal, ex-membre du CA et conseiller financier au journal; Marlène Gosselin, chroniqueure beauté-santé; Maryse Froment-Lebeau, rédactrice en chef adjointe et réviseure linguistique; Louis Babin, chef de chœurs et chroniqueur musique; Michel Allard, historien; Véronique Nicolas, designer et membre du Conseil d’administration; Suzanne Lapointe, présidente du Conseil d’administration et notre hôte par ce beau dimanche de septembre 2022.

(Photo : Nathalie Morin)

Cliquez pour agrandir la photo :