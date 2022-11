Immobilier : Vendre sa propriété : les erreurs et les bons coups

Lorraine Hamel

Courtier immobilier et résidentiel Remax bonjour

450 436-0206 | bureau : 819 326-6860

[email protected]

www.lorrainehamel.com

Vous prévoyez vendre votre propriété au cours des prochaines semaines, prochains mois ou pendant l’année qui vient? Êtes-vous prêt et, surtout, est-ce que votre maison est prête?

Tous les vendeurs veulent maximiser le prix de vente. Pour y arriver, il y a certaines étapes à suivre. Il est important de prévoir certains travaux. En voici quelques exemples : robinets qui fuient ou défectueux, des fissures au solage, des traces de moisissures, la toiture, la ventilation des combles… la liste pourrait être longue. Or, c’est une erreur de passer outre quelques améliorations.

Lorsqu’on habite notre maison, on remet au lendemain les irritants et on finit par les oublier ou on apprend à vivre avec. De plus, ce qu’on ne voit pas tombe dans les oubliettes, comme la ventilation dans les combles. Si l’on sait que le pire ennemi d’une maison est l’eau, n’ignorons pas l’humidité ou une micro-infiltration, car cela peut faire des dommages importants.

Dressez une liste des réparations, planifiez les différentes dépenses et établissez les priorités! De plus, il est très important de conserver vos factures. Vous serez reconnaissant envers vous-même de ce geste lors de l’inspection préachat de votre acheteur.

Oui, désencombrer, nettoyer, peinturer au besoin, changer la céramique craquée ou même changer quelques luminaires sont des actions payantes.

Nous sommes tous curieux, et on regarde les propriétés à vendre sur la plateforme Centris. Combien de fois on me dit : « Je ne comprends pas comment on peut mettre une maison sur le marché avec la vaisselle sur le comptoir et des lits qui ne sont pas faits! » Ça, c’est l’extrême, en effet.

D’un autre côté, on voit des maisons fardées qui donnent de belles photos, mais lors de la visite, les acheteurs sont déçus par l’odeur d’humidité ou la salle de bains qui est moins propre qu’en photos.

La simplicité a toujours du succès. La propreté, l’entretien, l’investissement dans certains travaux importants : c’est là que vous y gagnerez.

Avec toutes les émissions sur le sujet, les articles de journaux, les blogues et tout ce que l’on trouve sur différents sites internet, vous êtes équipés pour bien vous préparer et maximiser le prix de votre plus gros investissement.

Et naturellement, faire appel à un courtier immobilier d’expérience est l’outil indispensable pour une transaction légale et professionnelle.

Merci de m’écrire, nos échanges sont un réel plaisir.