L’APPEL DE LA LASAGNE COMMUNAUTAIRE! Plus fort que le « call » de...

Vous êtes invité.e.s au spectacle et repas amical du journal!

Devenez, sans autres frais, membre des Amis du journal en participant à cette activité!

Des dizaines de prix à gagner pour nos membres à l’occasion du 50e anniversaire du journal en 2023!

Le samedi 19 novembre 2022

à la salle Athanase-David (église) à compter de 17 h 30

Venez partager avec l’équipe du journal un moment de plaisir et de rapprochement. Musique, danse et belles assiettes au programme.

Déjà des dizaines d’inscrits, réservez vos places le plus tôt!

AU MENU : lasagnes, salade César, dessert

35 $/personne

(gratuit pour les 14 ans et moins)

RÉSERVATION

Par téléphone : Suzanne Lapointe 819-321-9207

Par courriel : [email protected]

Apportez votre vin!

-Au nom du Père et du Fils

(Guy et Marc-André McSween)



-Caroline et Stéphane



-Programme danse-études Augustin-Norbert-Morin

Les enfants accompagnés de leurs parents sont les bienvenus. Il y aura des activités de bricolage et autres pour les plus jeunes animées par Anne-Marie Bourgeois, illustratrice de livres jeunesse et membre du CA du journal.