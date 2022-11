Musique : Au cœur des glaces, une création à Val-David!

Louis Babin

Compositeur, Directeur musical et artistique,

Ô Chœur du Nord, Les Chanteurs de la Place Bourget, Chœur Tremblant

Comme chef, j’adore le travail avec mes choristes. J’aime à offrir au public un répertoire varié qui est un mélange de morceaux connus et de découvertes. Je porte aussi le chapeau de compositeur. Et c’est à ce titre que pour la deuxième fois, Ô Chœur du Nord (OCDN) participe à la création d’une toute nouvelle œuvre pour chœur : Au cœur des glaces. Cette pièce fait suite à Arbres de verre, qui a été créé en décembre 2019, quelques semaines avant la fermeture pandémique. Pour Arbres de verre, le photographe et écrivain André-Guy Robert m’avait proposé de mettre en musique ses photos ayant le verglas comme thématique. La réception faite à l’œuvre a été formidablement positive. Il n’en fallait pas plus pour que l’une des choristes m’aborde et me présente ses photos en me suggérant de récidiver! C’est de cette circonstance qu’est née l’idée d’Au cœur des glaces. Le nom de cette choriste : Odile Jalbert. Je devais en faire la composition en 2020, mais il aura fallu attendre la reprise des activités en 2021 pour remettre sur les rails le projet de création.

Les photos d’Odile nous présentent la glace sous des formes et des couleurs insoupçonnées : plumes nervurées d’une aile, formes d’ogives ou encore d’astres cosmiques. Certaines photos pourraient avoir comme auteur, par leurs formes et compositions, le peintre Claude Monet! Pour le texte, j’ai eu l’idée d’approcher la poétesse Leslie Piché, avec qui j’avais déjà collaboré dans le passé. Elle nous propose un texte d’une grande sensibilité mettant de l’avant la fragilité des glaces face aux changements climatiques. Des images littéraires se juxtaposent aux photographies pour y ajouter une autre couche, une autre dimension, une autre signification. La composition musicale s’est mise en branle une fois le montage des photos réalisé et le texte rédigé. Aux voix du chœur s’ajoutent le violon, l’alto, le violoncelle et le piano.

Au cœur des glaces implique l’utilisation d’un projecteur qui diffuse sur grand écran le montage des photos. La synchronisation à l’image se fait par le truchement de l’ordinateur qui est la source à la fois du fichier vidéo et d’une piste de métronome. C’est en ayant aux oreilles ces clics que je dirigerai OCDN ainsi que le quatuor de musiciens en temps réel avec une parfaite synchronisation à l’image.

Il est exceptionnel d’avoir l’occasion de faire la création d’une nouvelle pièce dans ce format hors-norme en dehors des grands centres urbains. J’espère que votre curiosité a été piquée et que vous viendrez en grand nombre.

Pour entendre Arbres de verre lors de sa création à Val-David mettant en vedette OCDN, voici le lien : https://youtu.be/LlHCzsjqv4U