Une oeuvre de Jean Bisson Biscornet en mémoire de Louis Dufour

Le 22 octobre a eu lieu le dévoilement de la sculpture créée par Jean Bisson Biscornet en hommage à Louis Dufour, grand pionnier du ski et ex-membre de l’Équipe nationale de ski du Canada qui nous a quittés en février cette année. Située sur la piste Côte 70 de Sommets Saint-Sauveur, la majestueuse sculpture représentant un hibou pourra être admirée par les amateurs de glisse qui dévalent la pente.

M. Dufour a été intronisé au Temple de la renommée du ski des Laurentides en 1994. Président du Conseil d’administration des Sommets, il était un grand visionnaire et un pilier du monde du ski. Ce projet de commémoration en sa mémoire était la suggestion de Geraldo Pache et David Dufour.

M. Bisson Biscornet, natif et Val-Morin, est résident de Val-David depuis 30 ans. On trouve dans le village ses sculptures sur la rue de l’Église, devant le salon de coiffure, au parc Léonidas-Dufresne et au parc des Amoureux, sans oublier ses contributions diverses aux 1001 Pots. L’artiste a aussi présenté des sculptures au Suisse, en France, en Bretagne, au Nunavut.

« Merci aux initiateurs du projet de m’avoir fait confiance, et aussi aux travailleurs pour toute l’aide à la mise en place des pierres. Un beau travail de collaboration qui a mené à la réalisation de cette œuvre. »

— Jean Bisson Biscornet, artiste sculpteur

Voici le texte que l’on retrouve en la mémoire de M. Dufour sur la sculpture :

Louis Dufour, cofondateur Les Sommets, 1941-2022

Symbole de vision et de sagesse, ce hibou sculpté dans la pierre de la montagne a été érigé ici en hommage à Louis Dufour, grand bâtisseur de l’industrie québécoise du ski et du tourisme, afin qu’il continue de veiller sur notre belle vallée de Saint-Sauveur, la protégeant pour les générations à venir.

Pour l’amour du ski!