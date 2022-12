Adoption du budget 2023 de la Municipalité de Val-Morin 

C’est un budget de l’ordre de 9 086 060 $ qui a été déposé par la mairesse, Donna Salvati, le 13 décembre dernier lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin. Marqué par une hausse importante des dépenses incompressibles, ce budget équilibré priorise la réalisation des projets répondant le mieux aux besoins et aux attentes des familles de Val-Morin, tout en tenant compte de la conjoncture économique difficile.

Un effort fiscal nécessaire

Au total, les dépenses incompressibles totalisent, à elles seules, 89 % du budget municipal. Parmi celles-ci figurent l’augmentation importante des taux d’intérêt sur la dette en 2022 (de 1,5 % en 2021 à 4,7 % en 2022), de même que l’accroissement de la masse salariale et celle des différentes quotes-parts (Régie incendie, collecte des matières résiduelles, MRC, SQ). Cette augmentation s’explique également par l’inflation, qui aura fait bondir les coûts liés aux matériaux de construction, à l’essence et aux abrasifs (une croissance moyenne de 30 % depuis 2020).

Pour 2023, le compte de taxes pour une maison moyenne évaluée à 230 000 $ (sans services d’aqueduc ni d’égout) connaîtra une augmentation de la facture de 7,19% soit 201,74 $. De cette augmentation, 23 % est imputé au remboursement de la dette générale et du fonds de roulement en raison de la hausse des taux d’intérêt. Enfin, le programme triennal d’immobilisations (PTI), prévoit des dépenses de l’ordre de 6 976 830 $ en 2023 et de 20 799 160 $ sur trois ans.

Pour la mairesse Donna Salvati, la préparation de ce budget s’est avérée un travail complexe qui aura imposé aux élus des choix difficiles en raison de la charge financière importante qui pèse sur les citoyens dans le contexte actuel. «À titre de résidents, mais également de contribuables de Val-Morin, les membres du conseil municipal sont conscients de l’effort fiscal demandé aux citoyens de leur municipalité cette année. C’est la raison pour laquelle nos services municipaux ont été appelés à réaliser d’importantes coupes budgétaires dans leur planification initiale.»

Restreindre l’endettement

Une des plus grandes préoccupations des membres du conseil demeurait celle du taux d’endettement actuel des citoyens de Val-Morin. Les élus ont ainsi tenu à demeurer vigilants concernant le recours à l’endettement, qui a un impact important sur les générations futures.

« C’est sur le principe d’équité intergénérationnelle que nous avons réalisé ce budget, qui mise sur des solutions permettant de limiter la progression de la dette. Encore cette année, nos équipes municipales déploieront de nombreux efforts afin d’obtenir des subventions visant à assurer le financement de plusieurs dépenses. En 2022, c’est plus de 4 204 301 $ de subventions qui ont été accordés à la Municipalité […] C’est en demeurant à l’affut de toutes les opportunités d’aide financière que nous pourrons amoindrir le fardeau fiscal des contribuables de Val-Morin. »

Projets et chantiers 2023

Les consultations publiques entourant l’exercice de planification stratégique qui s’est achevé récemment auront permis aux membres du conseil municipal de valider les attentes et les besoins des citoyens. C’est donc en cohérence avec les cinq grandes orientations issues de ce nouveau plan stratégique que ce budget municipal a été élaboré. « Une des orientations ayant reçu le plus fort taux d’appui est celle visant la protection de nos ressources naturelles. Comme plus de 84 % de nos revenus proviennent de la taxation, le développement durable de notre territoire demeure donc un enjeu de taille pour toute notre communauté », d’ajouter la mairesse.

Plusieurs projets visant la réfection d’infrastructures de même que la réalisation de certains projets spéciaux sont prévus par la Municipalité au cours de l’année 2023. Parmi ceux-ci, les travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc sur les chemins de la Gare et de la Rivière, la réalisation des travaux de drainage de la rue Louis-Seize, le réaménagement du réseau de sentiers dans le Parc régional, l’achèvement et l’adoption du plan directeur des parcs et espaces verts et bleus, la réalisation d’un plan d’aménagement et du plan particulier d’urbanisme (PPU) du secteur villageois, l’adoption du plan d’urbanisme et la mise en ligne du nouveau site Internet de la Municipalité.

Faits saillants du budget 2023

Au total, les dépenses incompressibles totalisent, à elles seules, 89 % du budget municipal.

Budget équilibré de 9 086 060 $, qui présente une croissance de 10,1 % par rapport à 2022;

Le taux de taxes à l’évaluation demeure au niveau du taux d’inflation. Pour une maison moyenne évaluée à 230 000 $, ceci équivaut à une augmentation de la facture de 7,19 %, soit 201,74 $;

Le taux de taxation à l’évaluation passe de 1,116 $ du 100$ d’évaluation à 1,198 $, une hausse de 7,29 %;

Le ratio de la dette augmente légèrement, passant de 18,6% à 19,0%;

Hausse des quotes-parts (MRC, SQ, RITL, RIDM) de l’ordre de 9,8%;

Le programme triennal d’immobilisations se chiffre à 20 799 160 $ sur trois ans dont 6 976 830 $ en 2023.

On peut consulter les prévisions budgétaires 2023 de même que le discours sur le budget au www.val-morin.ca.

Source :

Municipalité de Val-Morin, 819 324-5670, poste 3808