Décembre emmitouflé

Des nouvelles de Phil Shaw, exclusivement dans Ski-se-Dit

Phil Shaw

J’avoue que je suis encore habité par l’esprit joyeux et festif de la parade du père Noël de Sainte-Agathe. Accompagné de ma lutine préférée en ce 19 novembre, j’ai adoré sillonner le parcours et faire des allers-retours pour saluer les gens agglutinés et souriants. Sans parler de la neige, qui a surpris tout le monde cette semaine-là et qui a ajouté une touche magique à la soirée, en plus des feux d’artifice.

Revenons à la neige… Avez-vous remarqué que la neige en décembre prend des couleurs étonnantes selon la lumière ambiante? J’aime bien prendre le temps d’observer les nuances selon les ombrages, les nuages, le soleil et l’heure du jour, ou encore avec la pleine lune. Les couleurs chaudes et éclatantes de l’été et l’automne font place aux couleurs froides et bleutées de l’hiver. J’aime aussi observer la poudrerie, qui nous offre plusieurs spectacles selon l’endroit où nous sommes. Du mince tapis blanc sur la route, en rafales montantes sur le bord du champ, ou en spirale sur le lac, ce phénomène me rappelle la force de la nature et m’énergise. Je défie souvent Météo Média qui nous annonce des bourrasques ou des intempéries en prenant tout de même le temps de faire mon sport ou une marche. Je vis avec la météo comme un ami et m’émerveille de ses spectacles.

J’ai commencé à observer le décor avec la neige sur le P’tit Train du Nord dès le 21 novembre dernier, car j’ai fait ma première sortie en ski de fond, de Saint-Jérôme à Val-Morin. Un 40 km en amont avec des détours dans les champs comme bonus! J’ai combiné les deux expressions bien connues au Québec : « Où c’est que tu t’en vas avec tes skis? » et « T’es dans l’champ! » Oui, je dis que je sais où je m’en vais avec mes skis et j’ajoute que j’ai bien aimé me soustraire au trafic en visitant les champs accessibles sur un petit fond de neige!

L’année s’achève et pour nous, c’est la fin de notre promotion « Les Cent Chanceux », qui correspond aux centenaires de Val-David et Val-Morin. Nous avons eu beaucoup de plaisir à initier les participants, qui arrivaient avec un esprit de découverte. Le ski à roulettes est un sport à faire connaître, surtout dans une région qui abrite tant d’amoureux du ski sous toutes ses formes!

Vous savez bien que nous, les Québécois, aimons bien nous rassembler à Noël et au jour de l’An. Malgré la frénésie sociale de cette période, je vais maintenir ma tradition de faire mon entraînement au quotidien. Ce n’est pas du tout un fardeau pour moi, c’est ma thérapie, et j’adore cette discipline de vie. Je vais bien sûr savourer les moments en famille et entre amis. Je vous souhaite un chaleureux et sportif temps des Fêtes!