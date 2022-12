Éditorial : Le père Noël est un extra-terrestre!

Michel-Pierre Sarrazin

L’hiver est arrivé d’un seul coup, après d’étranges chaleurs automnales. On s’y attendait. On s’y préparait, comme chaque année, en espérant gagner chaque jour un peu plus de temps pour ranger les traîneries de l’été. Et puis, tout ce qui était noir hier est subitement devenu blanc aujourd’hui, par une sorte de tour de passe-passe comme seule la nature peut en réaliser. Après cela, rien d’étonnant à ce que, dans nos pays nordiques, nous ayons un faible pour les tours de magie, les lutins, le père Noël ou la fée des Étoiles. Nous avons beau grandir en âge et en sagesse (en principe), il reste toujours au fond de nous un peu d’espace pour l’émerveillement (toujours en principe).

En vérité, parce que nous vivons dans un univers merveilleux, qui passe du vert profond à l’orange flamboyant en quelques jours, puis se mue en dentelles scintillantes d’un blanc de robe de mariée, l’hiver est un voyage de noces chaque année. Quels que soient nos douleurs, nos malheurs ou nos mauvaises surprises, lorsque tout ce qui nous entoure se pare d’une telle splendeur festive, on ne peut que recevoir au fond du cœur une poussée de gratitude. C’est ainsi que le cycle de la vie est en lui-même un baume qui soulage les blessures du grand chemin de la vie.

Hélas! ceux qui ne croient pas au père Noël sont bien à plaindre. On peut toujours contester l’affirmation que le rondouillard bonhomme rouge descend par la cheminée pour apporter les cadeaux aux enfants. Dans le monde moderne, il peut aussi bien emprunter la fibre optique pour débarquer chez nous. Mais les plus scientifiques d’entre nous savent bien que la vie est un mystère… et qu’on n’a encore aucune idée de la façon dont elle peut se manifester. Ici, ou ailleurs.

À preuve, la très sérieuse Royal Society britannique organisait il y a quelques mois un très sérieux colloque sur la question de la vie extra-terrestre. Il n’y a pas été question du père Noël, bien entendu, mais Lord Rees, le président de ladite société qui vient de fêter son 350e anniversaire, n’a pas hésité à déclarer avec son accent typique londonien :

« Nous ne savons même pas comment la vie est apparue sur Terre, et encore moins s’il faut penser qu’elle est répandue ou non (ailleurs), ni où nous devons la chercher. » Mais son collègue, le très sérieux Martin Dominik, astronome à l’Université de St Andrews, en Écosse, a ajouté : « J’ai la conviction que les générations actuelles ont d’excellentes chances d’assister de leur vivant à la détection d’une vie extra-terrestre. »

Car si la vie terrestre a démarré grâce à des molécules de carbone et des poussières arrivées depuis l’espace interstellaire, des outils d’observation de plus en plus perfectionnés, notamment le télescope spatial Hubble, nous ont permis depuis 1995 de détecter plus de 400 exoplanètes extérieures à notre système solaire.

Cela dit, la fée des Étoiles n’a tout de même pas pu être repérée. Et ça se comprend : selon Albert Harrison, psychologue à l’Université de Californie à Davis, il est plus probable que la première vie extra-terrestre détectée sera de taille microscopique. Ce qui nous ramène à l’idée que s’il est microscopique, le père Noël peut très bien se glisser dans la cheminée pour apporter les cadeaux aux enfants!

Alors, quoi qu’il en soit, gardons le sourire. Ce n’est pas demain que le genre humain (dont la masse globale approche, nous dit-on, les 8 milliards d’individus) se lassera des sapins de Noël et des lutins qui fabriquent des jouets au pôle Nord. Gardons une part d’enfantillage au fond de notre cœur, puisque c’est le plus sûr moyen de rester jeune, quoiqu’il arrive. Un très joyeux Noël et une très belle année 2023 à tous les… croyants[1].

