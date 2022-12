France-Élaine Duranceau annonce plus de 2,7 millions $ à la municipalité de Val-David

La députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, a annoncé un investissement de 2 707 371 $ afin d’assister la municipalité du Village de Val-David pour la réalisation de travaux d’amélioration sur la rue de la Sapinière.

Cette somme provient du Programme d’aide à la voirie locale – volet Soutien, sous l’égide du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ce programme vise à accompagner et soutenir les municipalités dans la planification, l’amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal. Pour l’année 2023-2024, le gouvernement investira plus de 330 M$, dans toutes les régions du Québec, pour assurer un réseau routier efficace et sécuritaire aux Québécois.

« Notre gouvernement est à l’écoute des besoins des municipalités et contribue à améliorer leurs infrastructures routières. Elles sont essentielles aux déplacements entre les communautés et contribuent au développement de l’économie régionale. En 2023, ce sont plus de 330 M$ qu’on investira dans le réseau routier municipal au Québec ! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis très heureuse de cet important investissement qui démontre l’engagement de notre gouvernement dans la bonification du réseau routier local. L’effet sur la qualité de vie des citoyens de Val-David sera majeur. Je remercie les élus municipaux pour leur précieuse collaboration dans l’élaboration de ces travaux d’envergure pour notre belle région. Je salue également les équipes de travailleurs qui contribuent quotidiennement à l’amélioration du réseau routier du comté de Bertrand. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation

« Au nom du Conseil, je remercie le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour cette subvention qui contribuera grandement à l’aménagement d’un chemin sécuritaire pour le transport des enfants jusqu’à la nouvelle école. »

Dominique Forget, mairesse de la municipalité du Village de Val-David