Idée cadeau : Ton conte de Noël personnalisé

Maryse Froment-Lebeau

C’est l’histoire d’un petit lutin de l’atelier du père Noël. Un jour, il fait le triste constat que tous ses collègues lutins ont des talents bien à eux, mais que lui ne sait pas fabriquer de jouets. Le père Noël et un renne le guideront vers son talent… bien à lui!

Ce petit lutin de l’histoire portera le nom que vous lui donnerez pour l’offrir en cadeau à l’enfant de votre choix. Le conte audio est très bien lu, accompagné d’une jolie musique et de votre propre dédicace audio de 10 secondes pour clore le tout. C’est court, magique, et fera assurément plaisir à tout enfant en bas âge qui aime la magie de Noël. L’enveloppe cadeau contient également un petit cahier à colorier très mignon et imprimé au Québec sur du papier recyclé.

C’est Maude Roberge-Dumas, fondatrice de L’Assembleuse, qui est la narratrice de ce conte, et Christian David, son conjoint, en assure le montage. Tous deux résidents de Prévost, ils ont pour devise chez L’Assembleuse que chaque histoire mérite d’être racontée. Voilà une autre belle façon, avec ce conte de Noël personnalisé, de créer de beaux souvenirs pour un enfant qui vous est cher.