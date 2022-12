La Butte à Mathieu : Le village dans le village

Raymond Cardinal

Membre du CA du Musée de la chanson québécoise et de la Butte à Mathieu

Le 8 octobre dernier, en fin d’après-midi à la salle communautaire Athanase-David, a eu lieu le lancement du film documentaire La Butte à Mathieu – Hommage à son fondateur Gilles Mathieu, un long métrage de 60 minutes. La réalisatrice et scénariste Nicole Deschamps a projeté son film en première devant une salle remplie (sur invitation), d’ami(e)s et de collaborateurs. Gilles Mathieu était présent, lui qui soufflera ses 90 bougies en janvier et qui demeure toujours aussi actif, vif et visionnaire. La présentation a été animée par Réjean Gaudreau, professeur de l’UQAM à la retraite. Il a résumé la feuille de route bien remplie de Nicole Deschamps, qui a accumulé, depuis 15 ans, une étonnante collection d’archives sur la Butte à Mathieu et son fondateur. Son film, un travail de longue haleine dont la réalisation aura duré 3 ans, se veut une anthologie non seulement de la Butte à Mathieu à travers les années, mais aussi de l’héritage et de la vision culturelle laissés par son fondateur, Gilles Mathieu. Cette vision culturelle a rejailli sur le Québec en entier durant la Révolution tranquille. De nombreux témoignages sur l’époque font revivre l’esprit de ce que fut cette extraordinaire aventure.

La présentation s’est terminée avec une période de questions du public animée par la réalisatrice-scénariste Nicole Deschamps et l’animateur Réjean Gaudreau.

Je n’en dis pas plus à propos du contenu, car c’est à voir et à revoir. Tout ce qu’il y a à dire : c’est un bijou à ne pas manquer!

Pour connaître la date de la prochaine projection du film à Val-David et réserver vos places, le mieux est de contacter Nicole Deschamps par courriel au [email protected] ou par texto au 450-712-0884, ou encore de consulter sa page Facebook : https://www.facebook.com /NicoleDeschampsWeb

« Bravo à Nicole Deschamps! Réalisation impeccable et touchante de vérité! Les spectateurs qui ont connu la Butte et ceux qui n’en avaient jamais entendu parler se sentent en devenir acteurs incontournables! Quel bel et vibrant hommage à Gilles Mathieu. »

— Nicole Davidson

« La Butte à Mathieu : Ce film, c’est le cheminement d’un homme qui a donné ses lettres de créance à la chanson québécoise, transformé un village des Laurentides en l’un des pôles de la culture québécoise et laissé en héritage aux générations futures une trace indélébile de la culture du peuple québécois. »

— Michel Allard, historien

« Gilles Mathieu est un citoyen de Val-David qui aura réussi, de 1959 à 1976, à donner aux chansonniers québécois et à leurs interprètes un lieu où faire entendre leurs voix et leur poésie en français de chez nous. Les nombreux spectacles présentés à sa Butte furent à l’origine d’une nouvelle fierté ancrée au cœur d’une assistance fervente composée en majorité de jeunes, si nombreux à cette époque. Gilles Mathieu a ouvert une piste et de nouvelles boîtes à chanson ont fleuri par la suite un peu partout au Québec. Le film documentaire de Nicole Deschamps est un très beau voyage dans le monde riche et poétique d’un collectionneur d’objets et de voix qui parle avec éloquence aux jeunes d’hier et d’aujourd’hui. »

— Jocelyne Aird-Bélanger