Patrice Beckerich : Artiste peintre inspiré et inspirant

Raymond Cardinal

C’est par un bel après-midi de novembre que Patrice me reçoit dans son magnifique loft de deux étages sur le chemin de l’Île. Un atelier superbe et ensoleillé qui porte à l’inspiration du peintre. Une batterie trône au milieu d’innombrables tableaux et dessins.

Déjà au primaire, le jeune Beckerich montre un talent exceptionnel pour le dessin; il rafle tous les prix d’art que les professeurs octroient.

Sa jeunesse à Verdun est ponctuée par de multiples passions, tout d’abord la musique. À l’âge de 13 ans, les pratiques de garage avec son frère et des amis débloquent tôt sur les danses du samedi soir à l’école Mgr Richard et ensuite professionnellement dans les clubs et hôtels. Une autre grande passion, les cadets de l’air, escadrille 564 Lion. Bref, le jeune Beckerich ne s’ennuie pas et, déjà, il s’intéresse à mille et une choses.

Il faut bien gagner sa vie… Début 1970, c’est un gars de Lapalme… Une année de travail à Postes Canada, puis le lockout. Entre-temps, il travaille comme bruiteur au Théâtre des Travailleurs, ce qui l’amène en tant que batteur au Jazz libre du Québec pendant 2 ans.

Ensuite, chez CIL, il devient contremaître, il y travailla pendant 17 ans. Durant ce temps, à l’âge de 36 ans, il se met sérieusement à la peinture, mais pour son propre plaisir. À cette époque, son travail en peinture est plutôt tourné vers le figuratif.

Début des années 90, CIL fait des offres de départ. Il saute sur l’occasion et se lance dans l’aventure…

Alors qu’il commence une majeure en art à Concordia, il part 6 mois plus tard pour ensuite être accepté à temps complet à l’UQAM en arts visuels. Il poursuit ses études pendant 3 ans et demi et devient enseignant à temps partiel aux adultes durant une session à l’UQAM en arts plastiques et initiation à la créativité. C’est à cette même époque où, influencé par des peintres américains modernes, il se lance dans l’abstraction.

Pour lui, l’abstraction est un choix personnel qui a suivi une évolution, puisqu’il se sentait saturé avec le figuratif. La curiosité de l’abstraction est devenue une passion. Beckerich est aussi un coloriste fabuleux. L’agencement de ses couleurs est sobre, ses contrastes font rejaillir l’émotion de l’artiste. Ses toiles chantent…

Toujours début des années 90, durant 10 ans, une semaine à chaque printemps, il rejoint un groupe de peintres dans Charlevoix qui se partagent leur passion dans la nature. Chacun y va de ses critiques constructives. C’est un envol sérieux dans son art. Il fait des rencontres de gros calibre, entre autres Tex Lecor, Francesco Iacourto et Umberto Bruni.

Et comme toujours, pendant ce temps, il faut gagner sa vie… Il crée une compagnie de rénovation avec son fils. Et le voilà entrepreneur en façades de maison sur le Plateau Mont-Royal. 1001 métiers… Mais il continue toujours à peindre.

Maintenant à la retraite de ses 1001 métiers, Beckerich est venu s’installer à Val-David en 2020, d’où il est conseillé par le maître artiste peintre Guy Montpetit.

FEUILLE DE ROUTE

1989 – Exposition à Boucherville, 1er solo (sur 33 toiles exposées, 50 % seront vendues) Figuratif – Huiles

1991 – Collectif – Musée régional de Vaudreuil

1992 – Solo et collectif – Club des arts de Montréal

1993 – Collectif – Centre culturel de Verdun

1993 – Collectif – Galerie Sensation – Sherbrooke

1994 – Collectif – Centre Culturel – Ormstown

2002-2007 – Palais des congrès – New York – Œuvres aux É.-U. – via redistributeur, ventes au Michigan, Californie et New Jersey – Exposition permanente à Toronto

Le futur

Beckerich en est à solliciter des galeries dans les Laurentides pour l’exposition de ses œuvres.

Son souhait : appuyer et promouvoir les artistes locaux et créer la solidarité entre artistes. Présentement, il s’implique dans la communauté en participant au CA du Musée de la chanson québécoise et de la Butte à Mathieu.

Si vous souhaitez voir ses œuvres en privé, communiquez avec lui par courriel : [email protected]