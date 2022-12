Régie incendie des Monts : Dégagez le passage

Soyez prévoyants! Après chaque chute de neige, déglacez et déneigez les sorties de votre domicile, incluant les fenêtres du sous-sol et les balcons, et assurez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties soient désencombrées. Ainsi, vous pourrez évacuer les lieux rapidement en cas d’incendie et cela facilitera, du même coup, l’intervention des services d’urgence.

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée!