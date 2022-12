Ski s’étudie : Pertinence des études collégiales

Afin d’aider les nouveaux élèves, Ski-se-Dit publie, en collaboration avec le Centre collégial de Mont-Tremblant, une chronique régulière d’information générale. Ce mois-ci, le bien-fondé des cégeps et leur apport à la communauté.

Pertinence des études collégiales

Véronique Bonin

Conseillère pédagogique

Avant d’aborder la pertinence des études postsecondaires, il apparaît important de préciser le contexte dans lequel sont nés les cégeps. En effet, le Québec célèbre cette année le 55e anniversaire de la création du réseau collégial. À l’époque, la province accusait un important retard en matière de scolarisation. Cette instance a donc vu le jour dans notre système d’éducation principalement pour pallier la sous-scolarisation des Canadiens français de l’époque, une situation d’ailleurs particulièrement préoccupante chez les femmes. La valorisation d’un système d’éducation public et unifié était le but ultime (Guy Rocher, 2017).

Comme le mentionne François Vasseur (2015), « le Québec a reconnu, au début des années 60, que les études postsecondaires étaient une source primordiale de développement – de progrès, de mieux-être – humain, social et économique pour les individus, pour les collectivités et pour la société ».

Qu’en est-il aujourd’hui?

Au-delà des objectifs initiaux, les études collégiales permettent de consolider une culture générale étoffée en formant des citoyens critiques, éclairés et ouverts sur le monde. Elles facilitent aussi la transition entre le secondaire et l’université. Les cégeps participent activement à la vie socioéconomique de leur milieu, notamment en répondant aux exigences de plus en plus élevées de qualification requise pour accéder au marché du travail. En offrant de la formation aux entreprises, ce qui encourage le perfectionnement de la main-d’œuvre, ils permettent le développement des compétences professionnelles qui sont en constante évolution.

Ce palier d’enseignement assure également une meilleure intégration sur le marché du travail et la possibilité d’accéder à des emplois mieux rémunérés. L’accessibilité et la démocratisation du réseau contribuent ainsi à l’atténuation des inégalités sociales. Aussi, au travers des centres collégiaux de transfert de technologie, les cégeps réalisent des activités de recherche appliquée et ont un apport notable dans l’innovation et le développement de notre société. Parallèlement à cela, les cégeps veillent à intégrer plusieurs dimensions internationales et interculturelles dans leur mission, leurs programmes et leurs activités. Cela peut contribuer à un meilleur vivre-ensemble et à l’ouverture aux autres.

Nous savons également que les études collégiales arrivent à un moment charnière du début de la vie adulte, où plusieurs questions en lien avec le choix de carrière se posent. Le milieu collégial est un excellent endroit pour explorer, faire des choix, s’ouvrir à différentes professions/passions et trouver une voie. Les cégeps sont aussi des milieux de vie où fourmillent des activités socioculturelles, sportives et communautaires, qui contribuent de façon significative à la formation des personnes étudiantes et à leur épanouissement.

Pour les personnes encore dans le doute, voici ce qu’en pense M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps :

« Grâce aux cégeps, le Québec occupe aujourd’hui le premier rang en matière de diplomation postsecondaire au Canada et chaque établissement du réseau collégial génère d’importantes retombées socioéconomiques dans sa région, contribuant ainsi à la vitalité et au développement de celle-ci. Face aux défis que le Québec devra relever au cours des prochaines années, le temps est maintenant venu de réaffirmer collectivement que nous voulons que l’enseignement supérieur soit renforcé pour nous propulser parmi les sociétés les plus avancées. »

____________________

