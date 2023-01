Atelier de l’Île : Activité reportée

IMAGE HYBRIDE : ATELIER REPORTÉ

Dans notre édition du journal, nous l’annoncions le 14 janvier. La nouvelle date est : vendredi 17 mars 2023, de 13h à 17h

Lors de cet atelier, vous serez invités à utiliser l’impression numérique en combinaison avec d’autres techniques d’impression pour actualiser des images existantes ou tombées dans l’oubli.

Formatrice : Annie Conceicao-Rivet

Préalables :

Logiciel Photoshop : connaissance débutant à intermédiaire

Numériseur : débutant

Vendredi 17 mars 2023 13 h à 17 h 8 participants maximum (Les participants seront jumelés par deux au besoin)

Prix membre : 60 $; non membre : 75 $

INSCRIPTIONS : Si vous avez un ordinateur portable avec le logiciel Photoshop, apportez-le! Nous avons trois postes de travail à l’atelier et en auront besoin d’un quatrième.

DESCRIPTIF DE L’ATELIER IMAGE HYBRIDE

Cet atelier est une initiation:

À l’impression à jet d’encre sur papier coton de 12 pouces de largeur maximum (impression qui peut être travaillée avant ou après avec une technique d’impression traditionnelle)

À la technique de papier transfert à chaud pour le transfert d’une image numérique sur un papier coton.

Le participant ou la participante étudiera le potentiel de la matrice numérique comme un outil de création significatif dans la réalisation d’une image hybride en art imprimé, liant technologie et tradition.

LISTE DES BESOINS POUR L’ATELIER IMAGE HYBRIDE

Amener vos restes d’impression, c’est-à-dire : épreuves d’impression, états d’impression, monotypes, macules, tests et vos projets antérieurs non résolus amorcés avec les procédés suivants: gravure en creux, gravure en relief, lithographie, sérigraphie, monotype, etc. Ces “restes” d’impression composeront la base de travail pour cet atelier. Notez que vous pouvez aussi récupérer des dessins ou apporter des papiers lisses dont vous aimez les images ou la surface particulière. Ces différents papiers vous serviront à la construction d’une image hybride par le biais d’un passage en impression numérique.

Aussi, vous pouvez amener des collages et des tests d’impression numériques réalisés sur des supports conventionnels ou non. L’important est que la surface de vos supports soit lisse. Si vous pensez à d’autres supports papier qui peuvent être des surfaces intéressantes pour l’impression numérique, amenez-les! Si vous avez des bouts de tissu, amenez-les aussi et nous les considérerons pour la technique de transfert à chaud.

N’oubliez pas que cet atelier est un survol du potentiel que représente l’impression numérique dans la création d’images par hybridation. La formatrice vous présentera des exemples, mais le plaisir de cet atelier proviendra de vos initiatives et expérimentations personnelles que vous partagerez avec le groupe.

Votre boîte à outils : c’est-à-dire ce dont vous avez besoin pour être dans des conditions optimales d’apprentissage et de création guidée: x-acto, ciseau, crayon pour dessiner (crayons de bois, des feutres, crayons de cire, pastels secs ou gras, encre de chine, etc.). Pensez aux articles pour faire du collage (colle en bâton, photocopies avec images ou motifs, papiers divers, vieilles revues, tissus). Vous pourriez numériser des textures et les intégrer dans votre projet.

Cela peut vous être utile:

Clé USB, disque dur (avec des images dessus, ça peut aider) Tablette de papier calque ou papier calque que vous avez sous la main.

Matériaux fournis et soutien technique par la formatrice ou le centre d’artistes :

Papiers transfert à chaud et matériel nécessaire à l’utilisation de ce procédé. Supports rigides pour l’impression numérique et le repérage. Ruban-adhésif transparent. Fer à repasser.

Procéduriers

Visuel en appui au workshop

Assistance pour l’impression numérique, au traitement d’image avec Photoshop, ainsi que pour l’utilisation adéquate d’un numériseur.

À propos de la formatrice

Active depuis 2003 dans le milieu des arts visuels, Conceicao-Rivet détient une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQÀM. Son travail fait partie de collections privées et publiques (BANQ, Loto-Québec, Banque de Montréal). En 2018, sa plus récente exposition solo, La rencontre des masses : études et prototypes, a été présentée au Centre d’art Diane-Dufresne (Repentigny) après avoir tenue lieu à Montréal (Maison de la culture Frontenac, 2015), à Trois-Rivières (galerie R3 de l’Université du Québec à Trois-Rivières, 2016) et à Ottawa (galerie Orléans, 2016). Elle est récipiendaire d’une bourse de soutien de la SODEC (2013 et 2016), ainsi que de deux bourses en recherche-création du Conseil des arts et des lettres du Québec (2010, 2012). En 2019, elle recevait le soutien du Conseil des arts de Longueuil pour son projet de recherche Chercher à effacer la lumière dont l’intention est de tester le potentiel du verre en tant que matériau de création en sculpture. Elle enseigne les arts visuels au collégial depuis 2017.

annieconceicaorivet.com