Cuisine d’humeur saisonnière selon les réserves de mon garde-manger

Louise Duhamel

Soupe de pois verts cassés

Rendement : 2 litres

Dans une quantité suffisante d’huile végétale, de beurre ou de gras de bacon (ici, du gras de bajoue de porc) faire suer 1 oignon, 2 branches de céleri (je n’avais pas de céleri, j’ai donc pigé dans ma réserve d’hiver de la livèche déshydratée, un bon substitut) et 2 carottes, le tout coupé en dés.

Ajouter une gousse d’ail, 2 tasses de pois verts cassés, 2 litres d’eau ou du bouillon de votre choix (un luxe, j’avais du bouillon de pintade acheté au marché de Val-David). Ajouter du thym, de la sauge ou de la sarriette (toutes ces herbes sont vivaces et faciles à cultiver ici. J’en récolte une partie en juillet avant qu’elles ne développent de l’amertume et je les déshydrate au micro-onde!). Amener à ébullition et laisser mijoter 1 heure 30 minutes ou plus. La soupe doit avoir la consistance d’une purée grossière.

Ajuster l’assaisonnement de la soupe à votre goût et la déguster bien chaude garnie d’une cuillerée de crème sure, de bacon, d’herbes fraîches (ici, de la sauge). Bon appétit!

Notes :