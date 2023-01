DES MÉTIERS ET DES GENS : France Desjardins, hygiéniste dentaire

Ce n’est pas un métier de tout repos. Mais c’est un métier noble, en grande demande, et fait sur mesure pour qui a le cœur sur la main. Il y a 27 ans, France Desjardins se lançait dans la profession après avoir fait un DEC technique en hygiène dentaire de trois ans et obtenu un permis de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Elle pratique toujours avec le même enthousiasme. Nous l’avons rencontrée à la clinique du Dr Jean-François Pitt, à Val-David.

« Travailler ici, c’est le bonheur, dit-elle en souriant. Le Dr Pitt est d’une gentillesse et d’une expertise exceptionnelles, ce qui fait que l’équipe ici fonctionne parfaitement. Notre métier exige beaucoup d’écoute, car l’hygiène dentaire, c’est bien plus qu’un simple ménage de la dentition. C’est une rencontre intime avec nos patients, à la fois pour leur santé et leur bien-être. C’est pour cette raison que nous devons faire preuve d’empathie et devons être capables de travailler en équipe avec le dentiste et les autres intervenants de la clinique, pour entourer nos patients d’un maximum d’attention. »

Mais au-delà d’aider chaque personne à bien prendre soin de ses dents, l’hygiéniste et le dentiste ont la même obsession : convaincre les gens de prévenir plutôt que de guérir!

En clair, cela veut dire que chaque famille devrait habituer ses enfants dès leur plus jeune âge à venir régulièrement chez le dentiste (avant l’âge de 10 ans, l’examen annuel et la réparation des caries sont gratuits!). Car une dentition soignée est le meilleur moyen d’aider le corps à rester en santé. Et lorsqu’un problème est diagnostiqué assez tôt, il y a toutes les chances pour que celui-ci puisse être réglé.

« Traiter les gens comme on veut être traité, telle est notre motivation, de poursuivre France Desjardins. L’hygiéniste, avec ses patients, agit comme s’il s’agissait d’un membre de sa famille. Bien entendu, notre travail, en priorité, est de nous assurer que les dents de notre patient soient bien propres. En préparant le terrain pour un examen par le dentiste, nous facilitons son diagnostic. On sait que ne pas prendre soin de ses dents favorise la formation de plaque dentaire, ce qui amène l’apparition de tartre, de caries, d’une éventuelle gingivite (inflammation des gencives) ou d’une parodontite (inflammation des tissus qui soutiennent les dents). C’est sûr, une bonne hygiène des dents commence à la maison, mais chez le dentiste, on s’assure que d’éventuels problèmes peuvent être détectés ou évités. »

« D’ailleurs, une bonne façon de ne pas avoir de problème avec ses dents, poursuit France Desjardins, c’est bien sûr de les brosser deux fois par jour (2 minutes chaque fois : je sais, c’est long, mais ça vaut le coup!), de changer de brosse tous les 3 mois maximum (employez une brosse souple autant que possible, ou une brosse électrique, mieux encore), d’utiliser le fil dentaire régulièrement et… de venir nous voir au moins une fois par an. En plus, ça nous fait toujours plaisir de vous revoir! Si vous suivez ce régime, je peux vous assurer que vos dents seront vos meilleures amies dans la vie! Et votre sourire sera toujours éclatant! »

« Le métier d’hygiéniste dentaire demande idéalement de la minutie, de l’entregent et le désir profond et réel d’aider ses contemporains. C’est un métier formidable, de conclure France Desjardins, parce qu’on a chaque jour le sentiment d’être vraiment utile, proche du monde, impliqué dans une démarche véritable pour assurer la bonne santé de nos proches patients. Sur un plan plus personnel, je dirais que c’est vraiment gratifiant de faire partie d’une équipe comme celle du Dr Pitt, où la bonne humeur et l’enthousiasme quotidien sont partagés par mes collègues Martine, Nathalie, Dominique, Rose-Marie, Suzanne et Sylvie, même si le travail est constant et exigeant. Mais n’est-ce pas ce qui rend la vie si passionnante? »

(propos recueillis par Michel-Pierre Sarrazin)