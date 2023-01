Fonds régions et ruralité : 180 000 $ pour des projets dans Bertrand 

La députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, a annoncé, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, que le gouvernement du Québec accorde 180 000$ à trois organismes de Bertrand dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Les projets choisis sont les suivants :

Projet pilote et de structuration visant la pérennisation des sentiers de ski patrimoniaux des Laurentides; Société de plein air des Pays-d’en-Haut (SOPAIR); 75 000$.

Refuge pour personnes en situation d’itinérance ; La Croisée des Laurentides; 30 000$.

Soutenir la décentralisation des services aux enfants en situation de vulnérabilité ; Centre de pédiatrie sociale Cœur des Laurentides; 75 000$.

Les projets ont été choisis par un comité régional chargé de cette démarche en fonction des priorités de développement des Laurentides. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs social et récréotouristique.

« Bien que ces initiatives s’inscrivent sur le territoire de plus d’une circonscription, c’est d’abord et avant tout les citoyennes et les citoyens de Bertrand qui bénéficieront des retombées positives. D’ailleurs, je remercie sincèrement les promoteurs qui s’investissent corps et âme dans leur mise en œuvre. Leur apport est important pour nous tous et pour le dynamisme de notre région! »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l’Habitation

« Toute notre équipe est très fière de cette annonce. Notre projet permettra de rejoindre encore plus d’enfants sur le territoire de la MRC des Laurentides. Les enfants vivant en ruralité n’ont pas toujours accès aux mêmes services et conséquemment cette aide financière contribuera à résorber en partie la vulnérabilité de ces jeunes. »

Émilie Godin, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale Cœur des Laurentides







