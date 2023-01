Impliquée et généreuse : Nathalie Gara-Boivin

Jocelyne Aird-Bélanger

Résidente de Val-David

Bien connue comme professeure de yoga, chaleureuse et compétente, Nathalie Gara-Boivin est une citoyenne engagée et impliquée qui transmet avec joie ses connaissances et son amour de la vie. Avec elle, on apprend non seulement à respirer, à ouvrir sa cage thoracique et son cœur, mais aussi à s’installer dans le moment présent et à l’apprécier.

Nathalie Gara-Boivin et son conjoint, Alain Harvey, ont été les propriétaires de l’Auberge Inn, à Providence Bay, sur l’île Manitoulin, au milieu du lac Huron. Nathalie est diplômée en études environnementales et en géographie de l’Université d’Ottawa, en plus de détenir un certificat en gestion écotouristique. Alain a longtemps œuvré au sein d’organismes culturels et communautaires franco-ontariens et à CBON, la radio de Radio-Canada, dans le nord de l’Ontario. À la suite de la mort de son beau-père, Louis Leblanc, qui était comme un père adoptif pour elle, Nathalie et son conjoint Alain décident de vendre leur auberge et de venir s’établir dans notre région avec leur petite fille, Léa. Ils rejoignent ainsi sa mère, qui a choisi à sa retraite de s’installer dans les Laurentides en souvenir de la maison de son père au bord du lac Paquin. Après avoir exploré la région, c’est à Val-David qu’ils trouvent une maison qui leur convient en 2016 et deviennent propriétaires, 2 ans plus tard, de la boutique de jouets écologiques Pichenotte.

L’expérience de l’immigration

La famille Gara est arrivée au Canada de la Hongrie la veille du jour de l’an, en 1956. Comme tous les réfugiés, ils ont dû réapprendre à vivre et s’adapter à ce nouveau pays. L’histoire de sa propre famille a sensibilisé Nathalie à la situation difficile et précaire des étrangers qui arrivent sans le sou au pays et doivent faire d’immenses efforts pour vivre et s’intégrer chez nous. Lorsqu’on lui demanda de s’occuper à l’occasion de la famille syrienne qui était venue habiter quelque temps à Val-David, elle accepta sans se faire prier. En ce moment, elle aide une famille africaine à s’installer dans les Laurentides, à la demande de Josée Cardinal, sa voisine, qui offre un logement à l’association Le Coffret, un organisme régional qui accueille toute personne désirant s’établir dans la région des Laurentides. Cette famille monoparentale originaire de Centrafrique a passé de longues années dans un camp de réfugiés au Cameroun. La mère et ses 4 enfants ont vécu 6 semaines à Val-David à côté de chez Nathalie avant de déménager dans un appartement à Saint-Jérôme. C’est leur premier hiver… Émerveillés et inquiets, ils doivent tout apprendre pour survivre dans notre pays de neige et de poudrerie et Nathalie leur apprend à mettre mitaines, bottes et foulards, entre autres…

L’environnement, première passion de Nathalie

Depuis novembre 2018, Nathalie est agente de la mission Recyclage Compostage Synergie Économique Laurentides en partenariat avec la MRC des Laurentides. Depuis 2020, la politique québécoise de la gestion des matières résiduelles interdit la disposition de toutes matières organiques dans les déchets. Nathalie arpente donc notre territoire de Val-Morin à Labelle pour offrir à plus de 1000 institutions, industries et commerces de les accompagner dans cette transition de la gestion de leurs déchets et rebuts recyclables et compostables. Le but est de gérer la matière organique dans 100 % de ses entreprises d’ici 2025!

Deuxième passion : le yoga

Déjà initiée au yoga durant ses études à l’Université d’Ottawa, Nathalie a suivi des cours à l’île Manitoulin tout en s’occupant de son gîte et de leurs clients. À la suggestion de son professeur, elle ira suivre pendant un mois des cours intensifs au Nicaragua pour devenir elle-même prof de yoga en 2013. Elle donnera ensuite des cours là-bas et très souvent sur l’une des longues plages qui entourent cette grande île. Devenue enceinte, c’est aux mamans autochtones d’une des nombreuses communautés de l’île qu’elle apprendra les bases du yoga. Elle s’intéressera ensuite à la formation du yoga sur chaise, technique spécialement adaptée aux capacités de personnes du troisième âge, ce qu’elle enseigne avec brio depuis quelques années à Val-David grâce à la FADOQ.

Et puis, la tourmente…

La pandémie de la COVID venait à peine d’être déclarée quand un violent coup de tonnerre a éclaté dans la vie active et bien remplie de Nathalie! Après de nombreux tests et examens, elle apprend qu’elle a un cancer du sein important et agressif! À 41 ans, aucune femme ne s’attend à pareil diagnostic… Quel que soit l’âge, d’ailleurs, cette terrible nouvelle jette à terre… Surtout quand on mange bien, qu’on est en forme et qu’on fait régulièrement de l’exercice comme elle! S’enchaînent alors une série de traitements de chimiothérapie envahissants, puis une opération douloureuse et enfin des doses quotidiennes de radiothérapie virulente pendant tout un mois à Montréal.

Sa vie familiale et sa vie professionnelle sont bouleversées et un tsunami d’émotions et d’expériences traumatisantes s’abat sur elle, comme sur tant de femmes aujourd’hui… Au milieu de toute cette tempête, elle a aussi souvent dû affronter une certaine méconnaissance du milieu médical face aux jeunes femmes atteintes du cancer du sein. Heureusement, Hope et Cope ainsi que Palliacco leur offrent un accompagnement spécial pour traverser cette période si difficile. Les Petites Roses est un collectif de soutien disponible sur Facebook pour venir en aide aux femmes de 25 à 40 ans aux prises avec ce terrible ennemi. Et pour Nathalie, plus spécifiquement, il y eut évidemment le yoga pour contrôler un peu le stress suscité par cette situation éprouvante dont elle voulait absolument protéger à tout prix sa petite fille. Son conjoint, sa mère et sa sœur ont tous été de précieux alliés dans cette période tourmentée!

Et maintenant…

Aujourd’hui, sortie de cette étape extrême, de retour à son emploi en environnement et à ses cours de yoga sur chaise, impliquée dans l’aide à une famille africaine, elle apprécie chaque jour, chaque minute de sa vie, en souhaitant pouvoir assister dans une dizaine d’années à la graduation du secondaire de sa petite fille devenue grande! Nathalie est une battante, une résiliente qui a le don secret de partager sa riche expérience et sa joie de vivre au grand plaisir de tous ceux qui la rencontrent!

Les Petites Roses : https://www.facebook.com/groups/lespetitesroses/?ref=share&mibextid=S66gvF