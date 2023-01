Santé et beauté : Les vergetures

Marlène Gosselin

Institut Marlène

Elles représentent un des désordres cutanés les plus fréquents. Elles surviennent à l’adolescence, pendant la grossesse, lors d’entraînements intensifs, quand la peau est soumise à des variations de poids rapides ou quand le taux de cortisol est anormalement élevé dans l’organisme. Elles se présentent sous forme de stries, comme des cicatrices d’abord rougeâtres, puis deviennent de couleur blanc nacré visible et s’orientent parallèlement aux lignes de tension de la peau.

Elles sont localisées principalement sur le ventre, les cuisses, les fesses et les seins. Elles touchent principalement les femmes (70 %), n’épargnent pas les hommes (30 %) et sont la hantise des femmes enceintes.

C’est au niveau du derme, entre l’épiderme et l’hypoderme, que se forment les vergetures. La première cause de leur apparition est d’ordre hormonal. L’hyperfonctionnement des glandes surrénales quand l’organisme se retrouve en état de stress prolongé produit une quantité anormalement élevée de cortisol dans le corps et cause le blocage de la production de collagène et d’élastine et une modification des structures de la peau, qui devient moins souple et s’étire plus difficilement. La grossesse, la puberté, certaines maladies endocriniennes, la génétique et les variations de poids (augmentation de la musculature, amaigrissement rapide ou prise de poids anormale, etc.) peuvent aussi déclencher l’apparition de vergetures, car les fibres sous la peau subissent d’importantes variations causant ainsi des dommages sous-cutanés. Les vergetures peuvent également être dues à la prise de certains médicaments de la famille des corticoïdes en crème ou par voie orale.

Il y a deux phases d’évolution aux vergetures :

-La phase inflammatoire, qui provoque la dilatation des vaisseaux sanguins et leur rougeur violacée;

-La phase cicatricielle, où elles deviennent blanches et atrophiques.

Comment les prévenir? Il est important de bien gérer son stress, de maintenir un poids santé, de bien s’hydrater matin et soir avec des crèmes corporelles nourrissantes, d’éviter de se laver avec des savons trop agressifs qui éliminent le film hydrolipidique naturel et protecteur de la peau. La prise de vitamine C peut également prévenir l’apparition des vergetures; consultez un pharmacien pour établir le bon dosage selon votre condition de santé. Ces bonnes habitudes de vie contribuent à conserver la fermeté et la souplesse de la peau et diminuent le risque de développer des vergetures.

Quels sont les traitements non invasifs offerts pour diminuer l’aspect des vergetures?

Il faut agir durant la phase inflammatoire, quand elles sont rouges et vascularisées, pour faciliter l’absorption des actifs des produits. Recherchez des produits à base d’extraits végétaux :

-Prêle, lierre, alchémille, qui contiennent du silicium qui agit sur la synthèse du collagène et de l’élastine;

–Centella asiatica (herbe du tigre), plante reconnue pour son action cicatrisante et réparatrice;

-Huile d’onagre, beurre de karité, huile de macadamia, huile de mekabu, huile de périlla (riche en oméga-3) pour nourrir et maintenir le film hydrolipidique de la peau.

Un dernier conseil pour les futures mamans : dès les premiers mois, lorsque vous sentez que votre peau pique, appliquez votre produit de prévention des vergetures. Ceci vous aidera à conserver la qualité optimale de votre peau et à prévenir et limiter l’apparition de vergetures.

