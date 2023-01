Ski s’étudie : Demandes d’admission universitaires

Afin d’aider les nouveaux élèves, Ski-se-Dit publie, en collaboration avec le Centre collégial de Mont-Tremblant, une chronique régulière d’information générale. Ce mois-ci, la cote R : qu’est-ce exactement et à quoi sert-elle?

Ariane Grenier-Paquette

Aide pédagogique individuelle

Conseillère d’orientation

La période des fêtes qui s’achève concorde avec l’heure des choix et des derniers préparatifs pour l’admission universitaire chez les personnes finissantes au collégial. Pour celles qui décideront d’y poursuivre leurs études, il ne reste que quelques semaines avant le 1er mars, date limite pour faire une demande d’admission dans la majorité des programmes universitaires pour les personnes provenant du cégep. C’est également le moment où celles-ci recevront leur cote R mise à jour, une variable importante à prendre en considération dans la demande d’admission universitaire.

Il y a plusieurs éléments à prendre en compte avant de déposer une demande universitaire. Tout d’abord, il est important de s’assurer de remplir les critères d’admission des programmes visés. Ces critères varient en fonction de la catégorie de la candidature, des préalables, de la qualité du dossier scolaire, des résultats à des tests d’admission, etc. Rappelons qu’ils sont susceptibles d’être modifiés et de varier selon les différents programmes et les différentes universités. Il est primordial de valider régulièrement les conditions d’admission du programme visé.

La cote de rendement au collégial (cote R) est un outil statistique permettant la comparaison des étudiants entre eux à des fins de sélection pour l’université dans les programmes contingentés. Elle est calculée en fonction des résultats obtenus dans les cours du diplôme d’études collégiales. Elle tient compte de plusieurs facteurs, dont la moyenne, l’écart-type et la force du groupe. Les universités québécoises utilisent généralement cette cote pour évaluer la qualité du dossier scolaire d’un candidat. Certains programmes peuvent exiger une cote R minimale à atteindre pour être admissible, tandis que d’autres programmes ne l’analyseront pas spécifiquement.

En plus de trouver un programme d’études, les personnes finissantes doivent déterminer l’établissement universitaire qu’elles souhaitent fréquenter. Contrairement au fonctionnement lors des admissions collégiales, il est possible de postuler dans plusieurs universités, moyennant des frais. Les possibilités sont donc multiples. Ainsi, les étudiants gagneront à explorer l’ensemble des options, car au-delà de l’importance du choix universitaire, il peut parfois être nécessaire d’établir une stratégie d’admission afin d’atteindre son objectif, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un programme contingenté.

Comparer le contingentement des différentes universités, en incluant celles des régions, peut être une stratégie gagnante. Celles-ci offrent d’excellents programmes de formation et, grâce à leur plus petit bassin de demandes, sont généralement moins contingentées. Parfois, il peut être pertinent de considérer les différents diplômes de premier cycle offerts par le département convoité tels que le certificat et la majeure. Ceux-ci permettent d’aller chercher une expérience universitaire et, si les résultats sont au rendez-vous, bonifieront le dossier scolaire pour améliorer la candidature pour une prochaine demande.

En conclusion, la cote R ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais comme une mesure à considérer dans la planification des demandes d’admission universitaires. D’autres critères peuvent aussi être utilisés pour la sélection des candidats. Chaque université et chaque programme ont des critères distincts et plusieurs options s’offrent aux personnes finissantes. Il ne faut pas hésiter à poser des questions aux universités et, au besoin, à se faire accompagner par une personne professionnelle de l’orientation. Bonne exploration!