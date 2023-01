Un florilège choral

Louis Babin

Compositeur, Directeur musical et artistique,

Ô Chœur du Nord, Les Chanteurs de la place Bourget, Chœur Tremblant

Au moment d’écrire ces lignes, je sors à peine de ma série de concerts donnés par les différents ensembles vocaux que j’ai le bonheur de diriger : Ô Chœur du Nord (Val-David), Chœur Tremblant (Tremblant) et Les Chanteurs de la place Bourget (Joliette). Ma date de tombée pour écrire cet article m’est passée sous le nez sans que je m’en aperçoive! Je veux faire amende honorable en ce début d’année 2023. Aussi, je vous offre plusieurs pistes d’écoutes aux couleurs variées. J’espère qu’elles sauront titiller votre curiosité. J’ai mis l’accent sur certains des compositeurs qui nous sont contemporains. Il y en a beaucoup d’autres, mais j’ai peu d’espace…

L’immense compositeur canadien né à Toronto Howard Shore (né en 1946) a su mettre en valeur les voix dans la série cinématographique The Lord of the Rings. Pour en entendre une compilation : https://youtu.be/IqQLvlKzuX8.

Pour en connaître plus sur lui : https://fr.wikipedia.org/wiki/Howard_Shore

Le compositeur britannique John Milford Rutter (né en 1945) est l’un des incontournables dans le répertoire choral : https://youtu.be/tnZYe9ZwXrY.

Pour en connaître plus sur lui : https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Rutter

Le gallois Sir Karl William Pamp Jenkins (né en 1944) s’est fait connaître dans le monde entier grâce à une publicité de British Airways, qui a utilisé sa pièce Adiemus. Il l’a lui-même republiée avec ce vidéo : https://youtu.be/GCsQZSB1gZg. Comme pour Rutter et Shore, il a une large palette d’écriture.

Pour en connaître plus sur lui : https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Jenkins

Natif du Nevada, aux États-Unis, Eric Whitacre (né en 1970) a tiré profit de l’Internet pour constituer des chœurs virtuels avant que la pandémie ne s’impose à plusieurs ensembles vocaux à travers la planète. Lux Aurumque est l’une de ses pièces les plus connues : https://youtu.be/X5_LSBuPwXs.

Pour en connaître plus sur lui : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Whitacre

Le compositeur estonien Arvo Pärt (né en 1935) a mis en place une technique d’écriture qu’il qualifie de style tintinnabuli (clochette) : https://youtu.be/YOpa5Ec3i4s. Il est l’un des plus importants compositeurs du XXe siècle.

Pour en connaître plus sur lui : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvo_P%C3%A4rt

Je vous souhaite une bonne et belle année 2023. Qu’elle soit pleine d’amour, de paix, de santé et de beaucoup de musique!