Astro-tarot de février

Chaque mois, je vous transmets un message offert par les cartes, en contact avec chacun des signes du zodiaque. Pour moi, le tarot n’existe que pour une seule et unique raison : aider les gens. C’est tout. Il offre sa présence, ses symboles, ses archétypes et ses couleurs magnifiques afin d’aider à toucher ce qui semble parfois impossible à mettre en mots. En espérant de tout cœur que ces messages puissent vous rejoindre et toucher le vôtre, de cœur. Je vous embrasse très fort.

Véronique Nicolas

Résidente de Val-David

Pour m’écrire : [email protected]

et pour en apprendre un peu plus : www.letarotlumiere.com

Beau Bélier, c’est le temps de popoter un pain aux bananes pis des brownies en laissant la vie faire sa magie comme elle l’entend. Concentre-toi sur la douce simplicité de la recette; t’as juste à mélanger les ingrédients. Et regarder les enfants donner des fleurs au chien en mangeant leur soupe.

C’est toute une potion magique que t’es en train de vouloir préparer, mon beau Taureau. Ne t’inquiète pas, le remède est là. Quelqu’un peut t’aider. Tu n’as qu’à t’asseoir et sentir l’air frais des montagnes, en fermant les yeux et en laissant les fées dormir, rire et t’inspirer.

Tu n’es pas perdu, beau Gémeaux, tu as seulement laissé le doute de Soi te traîner là où les paysages sont un peu froids. Pourtant, l’équilibre est juste là. Allez, relâche la corde, laisse s’envoler ce qui est en train de brûler. Malgré l’inconfort, c’est un moment de grandes réjouissances parce que tu es en train de renaître avec toi dans ton paysage de soleil.

Sais-tu à quel point le monde se réjouit quand tu te laisses apprécier totalement la simplicité d’être avec ceux que tu aimes? Beau Cancer, tu as tellement à offrir aux autres, par ton sourire, ta joie, un regard complice… Profite de ces douces retrouvailles sous un ciel de lune éclairé au partage.

Tu portes en toi tant de chaleur, d’empathie, de puissance de créer la vie… Beau Lion, c’est que ton regard est si rassurant pour ceux qui tombent et se blessent sur le parcours. Si les âmes en processus viennent à ta rencontre, c’est que ton feu est une lumière qui passe par un simple sourire, un silence partagé.

On dirait qu’au fond de toi, belle Vierge, il y a une envie de fête. Ta fête. Pouvoir souffler les bougies et faire un souhait très cher. Être entourée de gens qui t’aiment et qui sont heureux de célébrer ta présence… Souhait de bonheur autour de la table entre amis, un après-midi d’Halloween; laisser la mort passer, lui donner la chance de nous montrer la vie.

Les étapes de la vie qui semblent être imposées sont rarement confortables. Prends le temps, belle Balance, de t’asseoir sous ton arbre de calme et de silence. Parce que c’est un pas de GÉANT que la vie te demande de faire. Vers la reconnaissance de ta sagesse, de ton pouvoir… Tu détiens l’art d’enseigner, de faire grandir les autres, de créer. It’s time for you and me to see it all now.

Les éclats de discussions se sont brisés en plein de morceaux sur le plancher de la cuisine. Parce que ton âme n’en peut plus d’être retenue par des croyances de grandeurs élevées. Le vent passe par la fenêtre ouverte; c’est à ton tour, maintenant : ouvre les doigts et laisse les oiseaux s’envoler là où leur cœur les porte. Début de liberté.

Le jour, tu tournes des poteries, tu jases avec tout le monde, tu souris. Puis, le soir, quand tu enlèves tes souliers, tu rêves à autre chose. À faire la paix avec ton intuition, avec les connaissances cachées que tu enfouis sous ton oreiller. La nuit, tu rejoins ton double-fantôme et vos mains se rencontrent. Là, dans ton monde de rêves, endormi à la vie mais éveillé à la lune, tu peux embrasser ton être.

Parfois, c’est à travers le bricolage taché et les dessins d’enfants que l’on arrive à se poser. Que l’on peut toucher à notre force intérieure; être vivant. Parce que parfois, il n’y a rien à solutionner, pas de réponse à trouver ni de livre à ouvrir. Les grands changements sont en train de se faire… Il n’y a qu’à sortir les pinceaux pour imaginer le monde en faisant des dessins.

Le moment est venu de mettre de l’eau dans ton vin, beau Verseau, pas par concession mais par amour. Parce que le stress a assez duré. Il est temps de libérer les oiseaux malheurs, les araignées sous le lit. Ouvre la lumière pour voir comment tout est comme il se doit. C’est l’heure de te servir un p’tit verre chillax; tout est ok.

Sur le papier, tu cherches comment mettre en mots ce qui te tracasse… Parce que tu rêves de GRAND bonheur, beau Poissons, d’une table remplie de gens, de biscuits, d’échanges aidants. Fais confiance à ce que tu aimes, puis laisse la magie des orchidées faire son travail. Te guider. Rappelle-toi que le soleil chauffe toujours quelque part, même quand on ne le voit plus.