Cuisine de saison : Raviolis de fromage de chèvre

Louise Duhamel

Cuisine d’humeur saisonnière

Il faisait -35 °C à Val-David. J’ai donc cuisiné des pâtes fraîches, bien au chaud dans ma cuisine. J’ai un laminoir, mais ce n’est pas essentiel pour réussir la confection des pâtes. Sur le net, vous verrez plein de techniques faciles. J’ai confectionné des raviolis avec un restant de fromage de chèvre frais et des herbes récoltées dans mon jardin.

Pour la pâte à ravioli, vous utilisez votre recette sinon vous aurez besoin de :

500 g de farine tout usage non blanchie ou de tipo «00»

100 g de semoule de blé dur

6 oeufs

30 ml d’huile d’olive

facultatif sel

Bien amalgamer tous les ingrédients. Pétrir au robot culinaire ou 15 minutes à la main. Laisser reposer une heure ou plus (ne pas réserver pour le lendemain, la pâte se transforme légèrement). Rouler la pâte le plus finement possible au rouleau ou à la machine (cela correspond au #7 du laminoir). Déposer une boulette de farce (la grosseur d’une cerise griotte) espacée de 2 cm et rabattre la pâte sur et entre les boulettes en faisant pression avec vos doigts entre chaque boulette puis rabattre de nouveau pour bien emprisonner le fromage. Vous pouvez mouiller la pâte au pinceau (utiliser de l’eau ou de l’œuf battu) pour une meilleure adhésion. Tailler chaque ravioli et s’assurer qu’ils sont bien scellés.

Voici le lien de deux vidéos qui montrent des techniques de façonnage à la main, au laminoir et avec des moules (attendez-vous à des résultats inégaux la première fois):

Ravioli maison chèvre noix figue # la cantine #marseille, https://www.youtube.com/watch?v=MYhGXIv8Fus

Mastering Ravioli (The Most Detailed Guide on the Internet) https://www.youtube.com/watch?v=92hh23TrZfA

Pour la farce, j’ai mélangé du fromage de chèvre avec de la crème 35% pour l’alléger. Un peu de parmesan ou de romano intensifiera la saveur. 1 œuf sert à lier le tout. J’avais de l’estragon, du basilic ou du romarin (parcimonieusement!), cela fait aussi l’affaire. Des épinards sautés peuvent s’ajouter, j’ai simplement ajouté du persil frais.

Note : sur une photo, on voit les raviolis qui baignent dans le jus de viande de porc effiloché. Ils sont citronnés et accompagnés de quelques petites tomates Juliette que j’ai cultivées, récoltées, confites et congelées pour l’hiver. Voilà un repas réconfortant, simple, bon et peu cher.

L’autre photo montre une soupe à base de bouillon de poulet maison auquel j’ai ajouté des raviolis de fromage de chèvre et que j’ai fait à partir de mon kit à raviolis. J’en suis moins fière, certains étaient mal garnis. J’ai complété ce potage d’épinards frais d’un trait de jus de citron et d’une pointe de muscade. Le tout était bien réconfortant par ces temps froids.