Cuisine d’humeur saisonnière selon les réserves de mon garde-manger

Louise Duhamel

Le coût du panier d’épicerie fait mal ces jours-ci, et remplacer une quantité de protéines animales par des légumineuses est une bonne solution santé et économique. J’aime les légumineuses, ce n’est pas un effort pour moi d’en manger. Le plat de flageolet proposé ici est rapide à faire et peut se transformer à l’infini.

Faire suer, dans le gras de votre choix (ici de la bajoue de porc), 1 oignon, 2 carottes et 2 branches de céleri (que j’ai substituées ici par des feuilles de livèche déshydratée!), le tout taillé en petits dés. Ajouter 3 gousses d’ail écrasées (j’ai substitué ici par du pesto de fleur d’ail, en réserve dans mon congélateur), du thym, du sel et du poivre au goût.

Ajouter une conserve de flageolet (ou toute autre légumineuse), un peu d’eau ou de bouillon et faire mijoter jusqu’à ce que le tout soit bien lié. Au goût, ajouter une noix de beurre.

J’ai accompagné les flageolets d’une petite escalope de saumon de 100 grammes et cela suffisait. Les flageolets accompagnent aussi bien du confit de canard, de la saucisse, des crevettes… Tout, quoi!

Notes :

Avec les restes de flageolets, on fait une crème de flageolet en les allongeant d’un peu de bouillon, puis on met le tout en purée lisse. Voilà un délicieux potage vite fait! Préparer une vinaigrette à la moutarde et à l’estragon pour assaisonner un reste de flageolet et voilà une salade froide pour accompagner une grillade, de la charcuterie, des fromages…

Bon appétit!