Le sport selon François

Kenneth Hague

Maire émérite de la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac

François Gohier

Résident de Sainte-Agathe-des-Monts

J’ai fait du vélo avec Ken. Du défrichage de sentiers aussi, dans la réserve du Lac de la Loutre, entre autres. Il avait généreusement instauré un sentier permettant aux sportifs du secteur Manitou d’accéder à ce magnifique réseau de pistes de ski/raquettes.

Je rencontre Ken ce matin, le temps d’un café à son resto de prédilection, Couleur Café, rue Principale, à Sainte-Agathe. Une pause pour fraterniser et revenir sur une vie riche en voyages, en activités sportives et sur sa carrière en réassurance à Montréal, Toronto, New York…

La politique

Les gens d’ici l’ont connu et apprécié comme politicien surtout. Il a été conseiller, puis maire de la municipalité d’Ivry jusqu’en 2017. Que retient-il de ces années au service des citoyens? Il est particulièrement fier de l’implantation de l’organisme visant la préservation du territoire, Conservation Manitou. Pour se déployer, l’organisation avait besoin d’un statut particulier en matière fiscale et la Municipalité d’Ivry, sous sa gouverne, lui a fourni ce coup de pouce essentiel. Ken se souvient avoir ensuite appuyé Conservation Manitou auprès du conseil de ville de Sainte-Agathe pour obtenir le même outil fiscal.

Des valeurs fortes

Ken a grandi dans le milieu anglophone de Montréal, ses ancêtres étant originaires d’Angleterre et de Normandie. Il s’est toujours fait un devoir de bien parler et écrire le français. Il est, à cet égard, un modèle pour les siens. La discussion que nous avons ce matin est entièrement en français. Il est parfaitement à l’aise dans l’une ou l’autre langue.

Son « Alumni profile », un texte autobiographique pour son alma mater, Lower Canada College, mentionne : « Always be yourself; always be generous with others. If you do that, you’ll live a happy life. » Je lui rappelle ce petit texte et lui demande s’il a lui-même vécu une vie heureuse… « Oh oui, dit-il, sans hésiter… j’ai beaucoup aimé cette vie! »

Le dossier des sports de contact

Ken a pratiqué à peu près tous les sports d’équipe, étant jeune. Son collège lui offrait beaucoup de possibilités à cet égard : hockey, football… Il aimait défendre les couleurs de son alma mater et a beaucoup profité de toutes ces heures de dépenses d’énergie pour se forger une bonne santé qu’il a conservée durant toute sa vie adulte.

Ken réfléchit néanmoins maintenant sur le lien qui pourrait exister entre cette pratique des sports de contact dans sa jeunesse et son récent diagnostic en août 2022 de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). De son nom vernaculaire, maladie de Lou Gehrig, qui est une ancienne vedette du baseball, la SLA a aussi atteint récemment Börje Salming, un ancien pilier des Maple Leafs de Toronto. Il y aurait probablement un lien de cause à effet, donc, mais que le milieu médical n’arrive toutefois pas à cerner.

Au moment de la publication de ce journal, Ken n’est plus. Il a demandé l’aide médicale à mourir (AMM) début janvier pour mettre fin à cette situation trop difficile et qui allait inévitablement se compliquer indûment dans les semaines à venir. Il a toujours été en contrôle de son existence et a gardé le contrôle de son départ.

Ken continuera d’inspirer tous ceux qui l’ont connu, et en particulier sa fille, Daphné, son fils, Philip, sa petite-fille Serena, son gendre Julien ainsi que Manon Blanchette, avec qui il a tant aimé voir du pays.

So long, Ken, et merci pour tout.