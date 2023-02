Le Viking du piano

Humeurs musicales no 10 :

Gilles Chaumel

Animateur radio à CKRL 89,1 Québec, historien et mélomane

Il est Islandais et s’appelle Vikingur Olafsson. Comme le dit mon fils Nicolas, ça ne s’invente pas. Vikingur est pianiste et, disons, arrangeur à ses heures. Il a fait ses premières études avec sa mère, prof de piano qui s’est rapidement rendu compte que fiston avait un vrai talent. On l’a donc envoyé à la Juilliard School, ce qu’il mit à profit. Après quelques enregistrements prometteurs, il signe avec la célèbre maison Deutsche Grammophon en 2016, et depuis, il ne cesse de susciter l’enthousiasme des critiques par l’originalité de ses propositions discographiques. De Bach à Philip Glass, en passant par Rameau et Debussy, qu’il conjugue et entremêle allègrement, le peintre du piano classique façonne une œuvre hors des sentiers battus, arrangeant et réarrangeant des œuvres connues pour en créer des univers sonores inusités et toujours envoûtants.

À écouter plus particulièrement :

Son céleste Mozart & contemporaries, DGG

Son troublant Bach Reworks, DGG

Son coloré Debussy-Rameau, DGG