Pierre Leblanc et sa tour lumineuse

Haute sculpture pour un grand sculpteur

Pierre Leblanc est né en 1949 aux Îles-de-la-Madeleine. Initié à la sculpture par compagnonnage auprès d’André Fournelle, alors qu’il habite dans le quartier Côte-Saint-Paul, à Montréal, il travaille pendant quelques années sur les œuvres de ce dernier et sur celles d’Armand Vaillancourt et de Robert Roussil. Depuis 1974, il vit et travaille à Val-David, mais depuis 2005, il a créé un nouvel atelier à Montréal. Pour son plus récent projet, inauguré à Candiac le 21 décembre dernier, il y va de quelques premières : première intégration entre l’industrie et l’art dans un parc industriel; première sculpture autant au Québec qu’au Canada à s’élever à une telle hauteur, soit 26 m (85 pieds)!

Et aussi une première œuvre d’art à intégrer dès le départ les services de la compagnie Ombrage, une société spécialisée en conception lumière, ingénierie d’éclairage et design industriel.

Pierre Leblanc est résident à temps plein de Val-David, un choix qu’il a fait il y a bientôt cinquante ans, pour être en mesure de réaliser ses œuvres, principalement en acier soudé et en fonderie. À Montréal, il aurait dû, pour ce faire, s’installer dans un parc industriel, ce qui était prohibitif pour le jeune sculpteur.

Aujourd’hui, outre les collections privées, on trouve des œuvres signées Pierre Leblanc au Musée de Lachine, du Bas-Saint-Laurent, au Musée national des beaux-arts du Québec, au Musée d’art contemporain de Montréal, à la Art Gallery of Hamilton, de Kamloops, en Colombie-Britannique, de même qu’aux Musées d’art contemporain des Laurentides et de Sept-Îles. Une œuvre récente de l’artiste s’élève sur le terre-plein de la salle Athanase-David (église), à Val-David, au cœur du village.

Reconnu pour ses nombreuses œuvres figurant dans le patrimoine de l’art public monumental au pays, Pierre Leblanc signe, avec sa dernière œuvre, la plus imposante de ses réalisations. Quatre années de travail, pour les dessins, les maquettes, les devis, un long cheminement jalonné par les demandes de permis et les modifications. Finalement, l’installation de l’œuvre a eu lieu. Grâce notamment au concours empressé d’une cinquantaine de personnes qui ont soutenu le projet depuis le début, dont le maire de Candiac, M. Normand Diotte. L’œuvre a nécessité un investissement de 1,5 M$, 28 pièces d’acier inoxydable polies de 3 m (10 pi), un système d’éclairage scénarisé et huit scénarii d’animation avec le concours de l’entreprise Airex, spécialiste des grandes installations avec grues et élévateurs grand format. Pour la première fois sur un site industriel, la haute tour fonctionnelle de ventilation de l’entreprise Oldcastle est aussi une œuvre d’art. Référence mondiale, la compagnie de Candiac est une entreprise d’envergure qui utilise une technologie de pointe pour concevoir, fabriquer et fournir des produits destinés à la protection du système hydraulique municipal, des réseaux électriques, des câbles, des télécommunications et du transport. Avec une sculpture de Pierre Leblanc, Oldcastle passe maintenant dans le club très sélect des grandes industries protectrices de l’art et des artistes.