80 nuances de roses

Renée-Claude Gélinas, no 77

Joueuse, membre du comité fondateur et aide-entraîneuse

Les Palettes roses

Val-Morin

La mauvaise musique de mon téléphone me réveille brusquement! Il fait noir, où suis-je? La réalité me rattrape. Je me lève rapidement! C’est jour de match! Dans la pénombre du jour endormi, il faut s’habiller, manger un peu, mais pas trop, prendre un café pour emporter et ne rien oublier. Ma poche et mon hockey sont prêts. Devant la porte, depuis la veille, ils m’attendent impatiemment.

Je frissonne autant de froid que de plaisir. J’aime ces moments magiques qui me feront voir le lever du soleil, tout en haut de la côte. Souvent, il est rose! Quel beau présage! Je ne croiserai que deux ou trois chevreuils. Les gens normaux dorment le dimanche matin.

L’aréna semble s’éveiller lui aussi. Peu de voitures, mais je les reconnais du premier coup d’œil. Comme un signe secret, elles arborent toutes, fièrement, un autocollant à l’effigie des Palettes roses.

Dès mon approche du vestiaire, j’entends déjà les rires et les sons familiers du rituel d’habillage. Les yeux pétillants de mes coéquipières s’habillent d’un immense sourire. Comme nous changeons les équipes chaque semaine, nous avons toujours droit à l’éternel : « Coudon, je suis de quelle couleur ce matin? » Tu es blanche. Non, pas vrai, je l’ai oublié! Tiens, prends le mien, je suis noire!

La glace est belle et dure le dimanche matin. Personne ne l’a encore meurtrie. Le match et le plaisir commencent. Une heure trente de jeu, d’essoufflement, de sueur et de bonheur. Suspendus entre deux coups de patin, nos soucis ont pris une pause de la vie.

La partie se termine. Qui a gagné?… Nous toutes, joueuses et futures joueuses! Nos partenaires et nos familles, qui nous verront plus détendues, le reflet de l’enfance dans nos yeux. Quel bonheur, on ne devrait jamais cesser de jouer. La société y gagnera aussi. Se diriger vers une nouvelle réalité de parité pour notre sport national, c’est un beau projet.

Depuis 2017, une trentaine de pionnières déterminées se rencontrent les jeudis soirs ou les dimanches matins pour partager leur passion et leur amitié. Six ans plus tard, en 2023, comme « Le Hockey donne des ELLES », nous sommes plus de 80 Palettes roses et 63 Mini-Palettes, sur différents sites et plages horaires, à pousser la rondelle pour repousser nos limites!

La naissance de la ligue et son développement sont une épopée que nous aurons le plaisir de vous raconter chaque mois. Plusieurs enjeux, anecdotes et péripéties seront au menu!

À titre d’exemple, nous sommes parties le jeudi 23 février pour l’EuroPalettes. Nous jouons 7 parties en 8 jours contre des équipes suisses et françaises. Ce projet social est né en 2019. Nous avons fait plusieurs campagnes de financement pour pouvoir permettre au plus grand nombre de joueuses d’y participer. Ce sont 28 Palettes roses qui ont l’avion pour ce périple tant attendu. Nous vous en reparlerons dans les chroniques futures. Si vous voulez nous suivre, allez visiter notre page Facebook officielle!

Ligue de hockey les Palettes roses : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064620702175