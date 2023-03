Centre d’exposition de Val-David : Du battement d’ailes aux battements du cœur

Il n’y a pas loin, par l’oiseau, du nuage à l’homme.

– Paul Éluard

Qui regarde à l’extérieur rêve.

Qui regarde à l’intérieur s’éveille.

– Carl Gustav Jung

Le mouvement est le principe de toute vie.

– Léonard de Vinci

Associées les unes aux autres, les compositions de Véronique La Perrière, Raphaël Biscotti et Joëlle Morosoli jouent ensemble, interpénétrant le réel, l’inconscient et le rêve, berceau où repose le monde comme nous l’ont enseigné les civilisations anciennes. Faut-il rappeler le penseur chinois Tchouang Tseu qui se questionnait ainsi : Suis-je un sage qui rêve d’être un papillon ou un papillon qui rêve d’être un sage?

Surréalistes, les dessins de La Perrière éclairent notre être dans la nuit des jours. Velouté de pastels, l’empreinte onirique ouvre la chrysalide; les essaims de papillons frôlent la peau. Fantaisie poétique où cela oscille entre l’effroi et l’émerveillement, le rêve et la réalité, miroir du jour et de la nuit. Chez Biscotti, le dessin oscille entre la méditation et l’anxiété, à l’aube du croquis ou au soir de l’œuvre, dans la passation du blanc au noir, des mots et de l’image, gestuelle rituelle de la répétition du trait. Moment d’accalmie du dessin qui transforme l’angoisse du quotidien. Avec Joëlle Morosoli, le mouvement subtil et complexe qui anime ces sculptures et ces installations colorées hypnotise et captive le spectateur qui active lui-même les mécanismes qui enclenchent le processus ondulatoire des nuages, du chant des blés tout autant que du traquenard, piège ou envol?

Toutes les images des œuvres qui nous entourent voltigent autour de nous, bruissent et font silence le temps qu’elles se déposent en nous. Mais que voyons-nous? Quels sens soulèvent-elles? des sensations? des significations? Battement d’ailes ou du cœur, de papillon ou d’oiseau, de colibri ou de libellule? Touchés, les cœurs des spectateurs battent plus vite au gré de la respiration, plus ou moins suspendue, plus ou moins ardente, alors que s’agitent toutes ces images surréelles dessinées, sculptées si finement, si subtilement. Comme nos paupières qui clignent pour mieux voir, les œuvres se desserrent et se resserrent comme nous qui les observons au rythme même de la systole qui s’ouvre et se ferme et de la diastole qui ouvre et ferme à nouveau. Nous voilà émus.

Entrelacs de perception et de pensée, du désir à l’angoisse qui nous chavirent et créent en notre for intérieur quelque chose qu’on pourrait dire de l’expérience intime. Que nous arrive-t-il donc? Ainsi survient l’inespéré inattendu dans notre monde qui bat de l’aile, mélange de douceur éphémère et bienheureuse.

PROGRAMME ÉDUCATIF DU CENTRE : Dans le cadre de son programme pédagogique, le Centre reprend gracieusement ses visites-atelier pour les élèves des écoles Sainte-Marie et Saint-Jean-Baptiste suite à la pandémie. Après la visite des expositions en cours, les enfants seront initiés à l’origami, réalisant des papillons selon les règles de l’art traditionnel japonais du papier plié et découpé qu’ils pourront rassembler en mobile. C’est un rendez-vous unique pour les enfants du village. La magie, la poésie et l’émerveillement alimenteront la réflexion, l’apprentissage, la stimulation nécessaires au développement des compétences disciplinaires et transversales. Chacun des enfants repartira avec ses papillons, symboles du changement et de la transformation.

Au plaisir de vous accueillir au Centre,

Manon Regimbald

