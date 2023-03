Immobilier : L’activité du printemps

Lorraine Hamel

Les acheteurs sont au rendez-vous! Ils ont vécu de grandes déceptions, et la folie de la pandémie était pénible, stressante et souvent triste. Maintenant, ils ont un peu plus de choix. Ils ont la possibilité de visiter plusieurs propriétés avant de prendre leur décision ou de trouver leur coup de cœur. Ça fait du bien de les accompagner dans une ambiance plus sereine et de prendre le temps de faire de belles et bonnes visites dans la joie. ENFIN! On respire!

Plusieurs me demandent : « Lorraine, est-ce le bon temps pour vendre? »

Oui, c’est le bon moment, nous sommes dans la voie d’un marché équilibré. Les acheteurs sont préqualifiés et sérieux.

« Est-ce le bon moment pour acheter? »

Oui, les propriétés ont pris de la valeur durant la pandémie et l’inventaire est en hausse.

« Qu’arrive-t-il avec les taux d’intérêt? » J’aimerais bien avoir une boule de cristal! La Banque du Canada semble vouloir rester stable. Certaines institutions financières annoncent des promotions. Il est important de savoir que chaque dossier client est étudié individuellement. Les taux varient selon le risque et la qualité du dossier du client.

La vie reprend son cours « normal ». La population a mis sur pause différents projets de vie pendant quelques années. Maintenant, les projets revivent. Nouvel emploi, la famille grandit, les jeunes adultes quittent la maison et la maison devient beaucoup trop grande. Des nouveaux couples ou des divorces et, parfois, c’est la situation financière qui force certains à bouger.

La génération Y m’impressionne. Les plus jeunes de cette catégorie veulent la simplicité, les voyages, le minimalisme. Leurs projets de vie sont variés, stimulants, et ils sont motivés. WOW! Les plus vieux veulent vivre, profiter du moment et recherchent aussi la stabilité. En résumé, ils veulent des résultats rapides!

La génération X réunit des investisseurs, et ils veulent atteindre leurs objectifs. Ils connaissent leurs besoins, et les déménagements pour du changement ou pour planifier leur retraite ne les dérangent pas. Ils vont acheter un chalet et éventuellement y habiter. Prioriser l’équilibre travail-famille et loisir est à respecter.

Les baby-boomers sont en forme. Ils veulent vivre leurs rêves. Ils sont économes et maintenant, c’est leur tour de faire des folies, mais attention, des folies calculées. Même ceux qui vivent des situations plus difficiles ont une discipline et prennent bien le temps de planifier le prochain lieu de vie.

J’accompagne les clients de tous ces groupes d’âge et je vous dis que c’est stimulant. Ils sont présents en ce moment dans le marché de la vente et d’achat.

Merci la VIE!