Nouveau guide pour le Projet pilote d’abattoir de poulets à la ferme

Nouvel appel de projets et nouveau guide des bonnes pratiques dans le cadre du Projet pilote d’abattoir de poulets à la ferme du MAPAQ

Le 1er avril 2022, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) édictait par arrêté le Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme afin de pouvoir évaluer, sur une période maximale de 5 ans (2022-2026), les pratiques d’abattage de poulets à la ferme par une personne (non détentrice de quota) qui en fait l’élevage.

L’arrêté du ministre, publié le 13 avril 2022 dans la Gazette officielle du Québec, précise qu’il a été jugé opportun d’autoriser la mise en œuvre de ce projet pilote afin de favoriser le développement durable, les circuits de proximité, ainsi que le développement local et régional.

Alors que le ministère s’apprête à lancer un nouvel appel de projets pour la période d’élevage 2023, un Guide des bonnes pratiques relatives à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme vient d’être mis à la disposition des futurs intéressé.e.s

Un nouveau guide interactif illustré

Ce guide, disponible gratuitement dès aujourd’hui, permettra à ceux et celles qui s’intéressent au projet pilote d’abattoirs de poulets à la ferme​​ de bien comprendre ce que comporte la participation au projet, tant au niveau administratif (inscription, conditions, etc.) que des méthodes, des équipements et des infrastructures qui peuvent être employés.

Ce guide est le fruit d’une collaboration entre En Pleine Gueule, Marchés d’ici et le ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ).

Ce projet a été financé par l’entremise de l’initiative ministérielle Action-Prévention Agroalimentaire, en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.